Стало известно, как распознать умелого в сексе человека

Секс. Иллюстративное фото / 24 канал

Люди, обладающие чувством юмора и любящие шутить, способны очень интенсивно заниматься сексом.

К такому выводу после долгих исследований пришла группа британских ученых. По их словам, люди, любящие и умеющие пошутить над ситуацией и над собой, гораздо лучше приспособлены к налаживанию романтических отношений. Любопытно, что чаще всего знак равенства между чувством юмора и сексуальными умениями можно поставить у представительниц прекрасного пола, чем у представителей сильного.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему женщинам перестает нравиться секс. До этого ученые рассказали, как легко нравиться женщинам и добиваться от них секса.