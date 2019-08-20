Ученые обнаружили простой метод, как выбрать пол будущего ребенка

Ученые обнаружили новый метод разделения сперматозоидов на "девочек" и "мальчиков" / Фото: Instagram/i_sonologist

Ученые из Университета Хиросимы обнаружили новый, довольно простой метод разделения сперматозоидов на "девочек" и "мальчиков".

Исследователям под руководством Масаяки Шимады удалось найти способ управлять полом будущего потомства – все благодаря особым рецепторам половых клеток с X-хромосомами, которых нет в Y-хромосомах, передает The New Scientist.

Такой метод изначально был задуман для определения пола для фермеров и ветеринаров, но люди в домашних условиях также могут это делать, и, чего опасаются ученые, - без всякого контроля со стороны медицинских специалистов или государства.

Благодаря активации генов двоих рецепторов системы врожденного иммунитета, определенные сперматозоиды теряют способность двигаться. Происходит это из-за того, что клеткам просто не хватает энергии, они как бы замирают. Ни на какие другие свойства клеток такое "отключение" вроде бы не влияет — по крайней мере об этом говорят полученные Шимадой предварительные данные.

К слову, оба рецептора кодируются именно генами, находящимися на X-хромосоме и поэтому отсутствуют у "мужских" сперматозоидов, то из двух найденных рецепторов получается идеальная "кнопка" для управления полом потомства. Стоит добавить к сперме активирующее эти рецепторы вещество, и сперматозоиды c X-хромосомой перестанут двигаться, а на остальные это никак не повлияет.

Удивительная часть истории заключается в том, что такое активирующее вещество не нужно изобретать. Оно хорошо известно и его можно купить в любой аптеке (правда, по рецепту). Точнее говоря, речь идет про два похожих вещества — это иммуномодуляторы и противовирусные средства ресиквимод и имиквимод.

Оба они в эксперименте Шимады работают примерно одинаково, оба прошли общие для лекарственных средств тесты безопасности и выпускаются в форме крема для наружного применения.

Эксперименты, которые группа Шимады проводила на мышах, показали впечатляющие результаты. В опыте, где сперму грызунов сначала обрабатывали ресиквимодом, потом отстаивали, а после отбирали из нее верхнюю часть, не менее 90 процентов полученного помета были самцами.

При желании тот же опыт можно было провести и в обратном варианте: в нижней части емкости со спермой скапливались обездвиженные "женские" сперматозоиды, которые, тем не менее, не теряли способности к оплодотворению. В таком варианте эксперимента более 84 процентов полученного потомства оказывались самками.

Эксперимент, который проводила группа Шимады в лаборатории, включал использование пробирок, пипеток, центрифуги и прочего несложного оборудования. Однако ученые признают, что примерно такого же результата можно вообще-то добиться и у себя дома: достаточно добавить ресиквимод или его аналог в гель или крем и ввести его во влагалище.

"Это очень просто, такое можно сделать у себя в спальне и никто не сможет вас остановить", — признался исследователь Алиреза Фазели (Alireza Fazeli) из Университета Тарту, не входящий в коллектив авторов статьи.

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