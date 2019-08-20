Стало известно, сколько времени длится идеальный секс

Секс. Иллюстративное фото / Maxim

Исследователи установили среднюю продолжительность идеального секса − процесса непосредственно от проникновения пениса в вагину до момента эякуляции.

Соответствующая информация содержится на сайте Госинститута здоровья США. В исследовании принимали участие 500 пар из США, Нидерландов, Испании, Турции и Великобритании. В течение четырех недель они занимались сексом, четко засекая время секундомером.

Читайте такжеУченые объяснили, почему женщинам перестает нравиться сексОказалось, что диапазон продолжительности коитусов колебался от 33 секунд до 44 минут (80-кратная разница). Средняя продолжительность составляет 5,4 минуты во всех странах (кроме Турции - 3,7 минуты).

Выяснилось, что использование презерватива не влияет на длительность, как и то, обрезана ли у мужчины крайняя плоть. Все это разрушает сложившиеся стереотипы о пониженной или повышенной чувствительности пениса. К тому же оказалось, что секс зрелых пар длится гораздо меньше, чем молодых, вопреки стереотипу, что мужчины в возрасте могут делать это часами.

Напомним, ранее стало известно, как распознать умелого в сексе человека. Эксперты рассказали, как женщинам легко достичь оргазма во время секса.