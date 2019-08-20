Ученые вычислили возраст, в котором случается самый лучший секс

Секс. Иллюстративное фото / Maxim

Исследователи закончили большой проект по установлению точного возраста, в котором и и мужчины, и женщины сталкиваются с лучшим сексом в своей жизни.

Ученые работали по заказу портала Happify Daily, посвященного советам о счастливой совместной и семейной жизни, сообщает портал Maxim.

Интересно, что дамы моложе 40 лет заявили о том, что лучший секс у них был в 26 лет (а у мужчин - в 32 года). В свою очерень, и респонденты, и респондентки старше 50 уверенно ответили, что лучший секс был в 45-46 лет.

Напомним, ранее ученые рассказали, каково настоящее значение орального секса для организма. До этого они поведали, как по походке вычислить страстную в сексе женщину.