До 200 ккал за просмотр: ученые сказали, какие фильмы смотреть для похудения

20 августа 2019, 12:52

Просмотр таких фильмов понижает аппетит, усиливает интенсивность метаболизма и, в конечном итоге, помогает сжечь больше калорий.

Какие фильмы смотреть для похудения
Какие фильмы смотреть для похудения / Винчестер. Kinoafisha

Похудение без диет вполне возможно – если выбирать правильные фильмы для просмотра.

Фильм про похудение тут не подойдет, говорят британские ученые из Университета Вестминстера. Для похудения фильм (смотреть онлайн или в кинотеатре – тут самому человеку решать) нужно выбирать в жанре ужасов. Именно ужастики помогают сжечь от 105 ккал до 200 ккал за просмотр.

К примеру, фильм по книге Стивена Кинга Сияние помогает сжечь порядка 184 ккал (это средний показатель среди зрителей), Челюсти – около 161 ккал, а Изгоняющий дьявола – от 158 ккал.

Читайте такжеУченые вывели безвредную форму похудения: проще некуда"…быстрое высвобождение адреналина, которое происходит в момент вспышки сильного стресса (или как в этом случае – в момент сильного страха), способно понизить аппетит, усилить интенсивность метаболизма и, в конечном итоге, сжечь больше калорий", – пояснил специалист по клеточному метаболизму и физиологии в Университете Вестминстера доктор Ричард Макензи.

Напомним, новый третий сезон сериала Мистер Мерседес по романам Стивена Кинга выходит осенью 2019 года. Ранее мы публиковали дату выхода, актеров и новый трейлер нового сезона.

Также появилась дата выхода и список актеров 9 сезона сериала Американская история Ужасов. Новый сезон выходит осенью 2019.

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ученые исследование похудение фильмы ужасов
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