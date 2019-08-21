Чтобы стоял до звона: врачи составили топ-5 продуктов, максимально улучшающих потенцию

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Медики составили перечень продуктов, которые обязательно нужно кушать мужчинам, столкнувшимся с проблемой снижения потенции.

Первые в списке − кедровые орехи, которые необходимо употреблять каждый день по небольшой горсти. На втором месте − гранатовый сок. Он позволяет вывести из организма все вредные вещества, мешающее эрекции.

На третьем месте черный шоколад, употребление которого улучшает работу сердечно-сосудистой системы. На четвертом месте − бананы, которые содержат вещества, увеличивающие производство половых гормонов. На пятом месте − авокадо (которое, кстати, в отдельных случаях повышает либидо и у женщин)

Напомним, ранее ученые назвали фрукты работающие в плане улучшения потенции лучше легендарного лекарства Виагра. До этого в Сети появился список лекарств, которые делают мужчин бесплодными и снижают потенцию.