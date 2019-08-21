Диетолог назвала неожиданный топ причин постоянного голода

21 августа 2019, 01:42

Эксперт дала советы, как перестать все время думать о еде.

еда, диета, питание
Диетолог посоветовала, как перестать все время думать о еде / pohudejkina.ru

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова создала топ-рейтинг причин постоянного голода, и рассказала, как с ним бороться.

Постоянные мысли о еде и голод – это знак не только плохого сна и стресса, но и более серьезных проблем с организмом. Но иногда причиной голода может быть простое недоедание, либо же быстрый прием пищи, написала эксперт в Instagram.

Причины постоянного голода:

1. Мало еды

Просто и банально. Вот тут пригодится подсчет калорий, если меньше 1200-1400, то явно стоит сделать свой рацион более сытным.

2. Мало сложных углеводов и много быстрых

Для того, чтобы появилась сытость, не стоит бояться употреблять картошку, макароны, крупы. Но если постоянно есть сладкое, то после него очень скоро захочется есть опять.

3. Дробное питание

Если есть часто и понемногу, есть опасность не наедаться маленькими порциями, и постоянно хотеть еще. Диетолог советует иметь 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса.

4. Редкие приемы пищи

Если в течении дня поесть только один раз, например, перед выходом на работу, и второй прием пищи будет аж по приходу домой то не удивительно, что чувство голода будет преследовать весь день.

5. Эмоциогенное переедание

Если человек находится в состоянии стресса: на работе или дома, то вполне может заедать свои эмоции. Для начала можно попробовать расслабиться самостоятельно, отвлечься, съездить в отпуск, либо обратиться к психотерапевту.

6. Слишком быстрый прием пищи

Если прием пищи занимает 5-10 мин, то стоит убрать гаджеты, есть вилкой и ножом, есть более осознанно и медленно.

7. Плохой сон

Систематический обзор 2012 года показал, что как короткий, так и некачественный сон связан с повышенным риском ожирения, путем повышения аппетита.

8. Орторексия

Парадокс, но люди, которые сильно зациклены на здоровом питании, постоянно думают о еде. Только позавтракали, уже думаешь про обед, не успел пообедать, думаешь о перекусе и т.д. Везде и во всем нужна мера.

9. Заболевание

Например, при тиреотоксикозе повышен обмен веществ, все время хочется есть, при этом вес не наирается. В любом случае, если самостоятельно справиться не получается – нужно идти к врачу.

Ранее диетолог распекла топ популярных советов по здоровому питанию.

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