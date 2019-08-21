Быстрое зажигание: медик рассказала, сколько стоит тратить времени на ласки перед сексом

21 августа 2019, 15:00

Новость специально для любителей потребления интимного гарнира перед основным блюдом - сексом.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / drive2

В самом лучшем из возможных сексуальных сценариев длительность прелюдии должна составлять в среднем не менее 13 минут.

Об этом сообщает журнал Maxim со ссылкой на исследование, проведенное под руководством британского сексолога Линдси До. Она утверждает, что в идеале количество времени, которое тратится на предварительные ласки, должно быть прямо пропорционально времени, непосредственно потраченному на секс. 

Правда, по словам Линдси, в этом плане стереотип о чопорности и холодности британцев близок к реальности. В среднем жителям Туманного Альбиона нужно куда больше для разогрева, чем жителям других стран - около 22,5 минут.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как дотянуть сексуальные прелюдии до идеала. До этого медик рассказала, как правильно заниматься оральным сексом.

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