Быстрое зажигание: медик рассказала, сколько стоит тратить времени на ласки перед сексом

Секс. Иллюстративное фото / drive2

В самом лучшем из возможных сексуальных сценариев длительность прелюдии должна составлять в среднем не менее 13 минут.

Об этом сообщает журнал Maxim со ссылкой на исследование, проведенное под руководством британского сексолога Линдси До. Она утверждает, что в идеале количество времени, которое тратится на предварительные ласки, должно быть прямо пропорционально времени, непосредственно потраченному на секс.

Правда, по словам Линдси, в этом плане стереотип о чопорности и холодности британцев близок к реальности. В среднем жителям Туманного Альбиона нужно куда больше для разогрева, чем жителям других стран - около 22,5 минут.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как дотянуть сексуальные прелюдии до идеала. До этого медик рассказала, как правильно заниматься оральным сексом.