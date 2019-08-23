К украинцам подкралась магнитная буря: как уберечься

23 августа 2019, 05:34

Магнитная буря 24 августа 2019 может провоцировать проблемы с головой и сном.

Магнитная буря 24 августа 2019 может провоцировать проблемы с головой и сном
Магнитная буря 24 августа 2019 может провоцировать проблемы с головой и сном / bashinform.ru

Магнитная буря 24 августа 2019 будет слабой. Это скорее будут магнитные возмущения.

Однако люди с ослабленным организмом или утомленные трудовой неделей последствия на себе ощутят.

Магнитные колебания 24 августа будут провоцировать сонливость, синдром так называемой "ватной головы", апатию. Многие будут жаловаться, что им было сложно заснуть накануне. Так что на боковую лучше отправиться до 22:00 – позднее заснуть человеку уже будет сложнее.

Несмотря на праздник 24 августа – День независимости Украины 2019 – в этот день лучше не устаивать обильных застолий: от жирной пищи и алкоголя симптомы при магнитных бурях рискуют только усилиться. Лучше отдавать предпочтение овощным блюдам и травяным чаям.

Читайте такжеДень независимости 2019 – суббота: будет ли дополнительный выходнойРанее была названа дата мощного метеоудара в сентябре 2019. Магнитные бури І класса способны влиять на энергетические системы.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури чаще всего провоцируют:

  • резкое ухудшение самочувствия;
  • сонливость или, наоборот, бессонницу;
  • раздражительность;
  • рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В дни магнитных бурь необходимо избегать переедания, как уже было сказано выше: оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Из методов народной медицины стоит упомянуть чай с мятой, которая помогает при головных болях и головокружениях. В мяте также содержатся вещества, нормализующие артериальное давление и кровообращение.

По словам психолога Ирины Чуевой, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, нужно укреплять свое здоровье. 

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.

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