Сексолог пояснила, как женщине не бесить мужчину в постели / Mamaplus

Многие женщины стремятся делать лишь то, что любят мужчины в постели – когда хотят сохранить отношения. Но в этом деле нетрудно промахнуться.

Большинство мужчин бесит безынициативность их партнерш. Но и к экспериментам в постели их тоже надо подводить аккуратно, пояснила Сексолог и психолог Екатерина Федорова.

Она составила топ того, что отталкивает мужчин в постели. И рекомендует дамам избегать такого поведения, если они хотят сохранить и улучшить отношения со своей второй половинкой.

Итак, мужчин раздражает, когда женщина:

Постоянно молчит: время от времени они хотели бы слышать заслуженные комплименты или деликатные намеки, чего бы партнерше хотелось. Болтает о повседневных вещах: то есть они не против, чтобы женщина говорила в постели, но – "по существу". Постель – не место для обсуждения проблем на работе. В эту же категорию относятся и жалобы на собственную внешность: во время секса не стоит жаловаться на маленькую грудь. Задает слишком много вопросов: это отвлекает и сбивает настрой. Если действительно не уверены в каких-то своих действиях, то стоит обсудить их заранее. Или уже утром – за чашечкой кофе в постели. Слишком громко кричит: многие считают такое поведение наигранным и неискренним. Оставляет слишком явные засосы и сильные царапины: это попросту больно. Вспоминает о бывших: а самое большое табу – сравнивать нынешнего и бывшего партнера. Ласкает лишь одну эрогенную зону: такая однообразность быстро приедается и начинает раздражать. Так что стоит периодически менять "точки удовольствия". Отказывается заниматься сексом при свете: многие женщины этого стесняются, забывая, что если дело дошло до постели, то они уже понравились мужчине, и их в ее внешности всё устраивает. Имитирует оргазм: если партнер не удовлетворяет в сексуальном плане, то сексолог советует не затягивать с решением этой проблемы, а обсуждать и пытаться решить ее сразу. Иначе вы рискуете оскорбить партнера (если он заметит имитацию), или так и оставаться неудовлетворенной (если он поверит, что всё хорошо, и будет "работать по-старому").

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