На рюмку чая: какое спиртное нужно пить перед сексом, а какое - нельзя

Девушки и алкоголь / Maxim

Всякому, кто привык употреблять алкогольные напитки на свиданиях и желающим потом сексуальных приключений, не мешало бы узнать, как влияет спиртное на способности к интиму.

Об этом сообщает журнал Максим со ссылкой на исследования экспертов.

Пиво

Пенный напиток относят к "легкому" алкоголю, а посему главная его опасность — чрезмерность. Если люди хотят качественный секс, то лучше ограничиться двумя-тремя бокалами пива, не более.

Виски

Почитаемый за элитный в наших пенатах напиток опасен наличием множества конгенеров. Это неэтаноловые компоненты спиртного, придающие напиткам цвет и вкус. Причем конгерены способны в кратчайшие сроки ввести тело в состояние малоподвижного опьянения. А наутро - чисто по Горькому: "Мой органон отравлен алкоголем". Понятно, что в таком состоянии секса нормального быть не может.

Вино

Самый лучший из спиртно-сексуальных напитков. Который и приводит в нужное возбуждение, и не дает сильного опьянения. Более того, дамы, которые склонны пропустить пару стаканчиков красного винца в принципе сильнее трезвых товарок склонны к сексу (в этом напитке попросту древесные, мускатные и вишневые ноты, играющие роль мощных возбудителей).

Напомним, ранее в США девушка-соцработник за алкоголь склоняла к сексу пьяниц и наркоманов. До этого ученые рассказали, как количество выпитого алкоголя влияет на секс.