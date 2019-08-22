Появилось уникальное видео затонувшего 107 лет назад Титаника на глубине 3750 метров

Титаник затонул в 1912 году / Фото instagram.com/liner_legend_titanic

Команда исследователей из Atlantic Productions впервые за 15 лет посетила на дне Атлантического океана затонувший в 1912 году пассажирский лайнер Титаник. Останки легендарного лайнера запечатлели на видео в качестве 4К.

Отснятые кадры используют в документальном фильме, который снимает компания Atlantic Productions, пишет ВВС. К слову, впервые пароход обнаружили исследователи Роберта Балларда в 1985 году. Ныне глубоководники сняли видео за пять погружений.

Затонувший Титаник / Фото instagram.com/liner_legend_titanic

По данным исследователей, сильные океанские течения, солевая коррозия и металлопоедающие бактерии атакуют корабль. В связи с этим состояние парохода, который находится на глубине почти 4 тысячи метров, быстро ухудшается. Палуба и носовая часть корабля, вероятно, будут следующей частью, которая будет потеряна.

Напомним, ранее стало известно, что знаменитый американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон в фильме Титаник планировал раскрыть настоящие причины крушения самого большого пассажирского судна в мире. Для этого он собрал различные сведения о событии, например, то, что люди лицезрели в ледяной воде странные огни. Но режиссёру фильма американские спецслужбы запретили открывать подобные события.