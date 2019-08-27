Правильное питание для школьника: эксперты дали советы

Здоровое меню должно быть сбалансированным / 1zoom.ru

Новый учебный год уже не за горами, и многие родители обеспокоены, чтобы их дети правильно питались вне дома. По статистике, чем старше дети – тем чаще они отказываются от завтраков и отдают предпочтение бесполезным снэкам и фаст-фуду. В Центре общественного здоровья дали несколько советов, как сделать питание ребенка сбалансированным и какие именно продукты должны входить в ежедневный полезный рацион.

Итак, как составить здоровое меню:

1. Акцентируйте внимание на овощах и бобовых – они составляют почти половину объема дневного рациона.

2. Следите, чтобы ребенок ежедневно употреблял фрукты и ягоды (около 1/6 от объема дневного рациона).

3. Включайте в меню молочные и кисломолочные продукты.

4. В небольших порциях употребляйте цельнозерновые продукты, семена и орехи.

5. В течение недели готовьте рыбу (три и более раз в неделю) и мясо (преимущественно птицы и кролика). Животные белковые продукты составляют 1/6 от объема дневного рациона.

6. Минимизуйте количество соли и сахара. Норма соли для детей составляет 2-3 г в сутки, для подростков - до 5 г в сутки. Норма сахара - 25-50 г в сутки.

7. Используйте полезное натуральное, то есть нерафинированное, масло (оливковое, кукурузное, льняное, тыквенное, ореховое).

8. Следите за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить не по графику, а ориентируясь на чувство жажды, но не менее 5-8 стаканов чистой питьевой воды ежедневно для детей школьного возраста. Сок, компот, морс, сладкий чай, кофе, какао не заменяют чистую питьевую воду.

"Пищевые привычки, которые формируются в детстве, сохраняются и во взрослом возрасте. Достаточное количество питательных веществ и правильная культура питания уберегут ребенка от многочисленных болезней и сделают его бодрее и внимательнее", - резюмируют в Центре.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала украинцам советы о правильном здоровом питании, которые помогут продлить жизнь и улучшить ее качество.