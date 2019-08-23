Восстание робота Федора: по фото Нибиру возле МКС разгадали планы Планеты смерти

23 августа 2019, 04:57

Атака Нибиру на Землю начнется в космосе: Планету смерти заметили возле МКС, причем в тот момент, когда туда направили робота Федора.

Нибиру - фото очевидцев
Нибиру засекли возле МКС: фото очевидцев / Версия Инфо

22 августа Роскосмос отправил робота Федора на МКС – с российским флагом и культовым заявлением: "Поехали!".

Через пару дней модуль с роботом состыкуется со станцией. И если все пройдет успешно, это положит начало применению андроидов в освоении космоса.

Но пока большинство россиян радуется технологическому прорыву, уфологи в панике. Дело в том, что накануне отправления Федора на орбиту возле МКС засекли Нибиру: фото очевидцев ясно показывает, что Планета смерти нацелилась на станцию.

"…рядом с МКС Нибиру оказалась не просто так. Она знает, что на нее со дня на день должен прибыть робот Федор. Планета Х перепрограммирует его и захватит контроль над станцией", – цитирует Версия Инфо академиков ДАУ.

Читайте такжеВ архивах NASA и МКС нашли фото несущейся к Земле НибируНад самой МКС Планета смерти контроль получить не может, объяснили эксперты. У станции прописаны алгоритмы безопасности на случай захвата электронных систем. А вот завладев руками-манипуляторами робота Федора, ничто не мешает Нибиру изменить орбиту станции, обрушив ту на Землю. Так что от поездки Федора эксперты ждут "непреодолимых последствий".

При этом ряд конспирологов заподозрили NASA в пособничестве аннунакам Нибиру. Накануне атаки Нибиру НАСА якобы похитила знаменитого уфолога Скота Уоринга, который слишком близко подобрался к правде о Нибиру и NASA.

Читайте такжеУченые объявили о жизни на Луне и акустическом оружии Нибиру – его можно послушать"Мы считаем, что в мире действует целая организация под контролем NASA, которая подтирает страшную правду об агентстве", – говорят в ДАУ.

Там не исключают, что исчезнувший Уоринг нашел доказательства, что NASA напрямую сотрудничают с аннунаками, прикрывая их планы, пишет ВладТайм.

Ранее сообщалось, что Нибиру сожжет Россию 30 августа: Земля превратится в кипящий котел. По данным уфологов, пришельцы с Нибиру долго и тщательно готовились к захвату Земли. 

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МКС робот Нибиру Х-Нибиру
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