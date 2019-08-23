Медики рассказали, какие болезни ждут не желающих секса женщин

Отказ от секса / gala-co

Отказ от регулярного секса чреват для женщин проблемами со здоровьем различной степени сложности.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ со ссылкой на свежие исследования медиков. По их информации, отказ от сексуальной близости часто приводит дам к развитию мастопатии (заболеванию молочных желез), а также к застою крови в области малого таза. Что практически гарантировано делает регулярный менструальный цикл крайне болезненным.

Кроме того, регулярный секс благотворно сказывается на состоянии женской кожи (поскольку в момент интима идет активная выработка коллагена, отвечающего за упругость и эластичность тканей). Также отказ от секса регулярно приводит женщин к сильным мигрени и боли в суставах.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем полезны оральный секс и сперма для женщин.

До этого в Сети опубликовали топ-5 причин, по которым женщины отказываются от секса.