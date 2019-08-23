Антибиотики провоцируют страшную болезнь: ученые нашли связь

23 августа 2019, 07:01

Риск заболевания наибольший среди людей, которые использовали антибиотики от 30 до 60 дней или дольше.

Лекарства
Исследователи призывают к разумному применению антибиотиков / Днепр Час

Прием определенных антибиотиков, особенно многократно или длительными курсами, может повысить риск развития рака толстой кишки. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джона Хопкинса.

По данным исследования,  риск был связан с антибиотиками, которые убивают анаэробные бактерии, то есть те, которые включают в себя распространенные препараты (пенициллины и цефалоспорины), пишет WebMD.

Причины связи между антибиотиками и раком толстой кишки не до конца ясны. Теоретически антибиотики могут влиять на развитие рака толстой кишки через воздействие на микробиом кишечника. Микробиом - это огромное количество бактерий и других микробов, которые естественным образом населяют толстую кишку. Баланс микробов может оказывать влияние на здоровье. Вполне возможно, что нарушения в микробиоме кишечника могут способствовать росту бактерий, которые имеют проонкологический потенциал.

Результаты показали, что у пациентов, которые получили рецепт на применение антибиотиков, риск рака толстой кишки был несколько выше – на 9%. Особенно если они принимали антибиотики в общей сложности две недели по сравнению с теми, кто не принимал. Люди, которые принимали лекарства в течение более 60 дней, имели на 17% более высокий риск.

Исследователи призывают к разумному применению антибиотиков. В частности, их нельзя принимать при вирусных инфекциях, таких как простуда. Также следует избегать длительных курсов лечения с использованием данных препаратов.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о возникновении рака из-за обиды. По ее словам, онкологические заболевания не являются психосоматическими.

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