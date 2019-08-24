Могут свести в могилу: эксперты назвали привычки, которые вредят организму

Сидячая работа серьезно вредит организму / hochu.ua

Ученые выяснили, какие повседневные привычки вредят организму человека.

Эксперты подчеркивают: вклад образа жизни в здоровье – не менее 75 процентов, поэтому составили топ привычек, которые стоит скорректировать, передает МедикФорум.

Длительное нахождение в сидячем положении

Сидячий образ жизни серьезно вредит организму, способствуя развитию опасных болезней. Исследование, проводившееся учеными из Канады, показало, что сидячий образ жизни повышает риски рака кишечника, груди, а также легких и предстательной железы. Обладателям сидячих профессий врачи советуют каждый час делать небольшие перерывы в работе на гимнастику.

Пристрастие к белковым продуктам

Чрезмерная любовь к мясу и сыру, как выяснили специалисты из Университета Южной Калифорнии, вредит организму не меньше, чем курение. Ученые установили, что люди среднего возраста, в рационе которых присутствует много животного белка, умирают от рака в четыре раза чаще.

Готовка на газовой плите

Люди, которые готовят на газовой плите, получают дополнительно набор химических веществ (окись углерода, двуокись азота, формальдегид) – к слову, такое же количество веществ получают и курильщики.

Сидеть в туалете с гаджетами

Если раньше люди засиживались в туалете с книжками и читали состав освежителя воздуха, то сейчас они все чаще предпочитают уединиться в комнате с телефоном. Однако, эта привычка, по словам врачей, может привести к трагическим последствиям - повышается давление на тазовое дно, что чревато, в частности, развитием грыж и воспалительных процессов в кишечнике, выпадением геморроидальных узлов и тазовых органов. Также при этом повышается риск сердечных приступов.

Ранее врач составила топ полезных привычек для здоровья.