Не старые девы: ученые развеяли миф о кошатницах

Кошатниц реабилитировали / Фото Facebook

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование и доказали, что нет никаких доказательств популярного стереотипа о том, что люди, которые заводят кошек в качестве домашних питомцев, чаще страдают от депрессии, испытывают чувство тревоги, подавленности и одиночества.

Оказалось, что между любителями кошек и людьми, предпочитающими не заводить животных, нет никакой разницы, сообщает WebMD. При этом шансы испытать негативные переживания и у тех, и у других - одинаковы.

В ходе исследования ученые оценили психическое здоровье более 500 владельцев домашних животных. При этом они не нашли никаких доказательств в поддержку стереотипа о кошатниках.

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Напомним, в Сети набирает популярность хмурый кот Джуно (Juno). Благодаря своей внешности животное действительно кажется сердитым - морду обрамляет густая шерсть, сформированная в своеобразные "рога" на макушке. Предположительно пушистик является помесью гималайской и бирманской пород.