NASA научно высчитало дату конца света из-за Солнца / NASA

Ученые NASA высчитали, когда Солнце превратится в черную дыру, положив начало апокалипсису на Земле.

Конец света для Земли из-за космических катаклизмов прогнозируется не раньше, чем через несколько сотен тысяч лет, успокоили эксперты. При этом самым опасным вариантом как раз и является перерождение Солнца в черную дыру. В этом случае Землю просто затянет туда, не оставив от планеты ни атома.

Но подобное развитие событий маловероятно – из-за размеров нашего светила. Масса Солнца в 10 раз меньше, чем должна была бы быть для подобного преображения.

"Некоторые черные дыры образуются на местах погасших звезд, но пока нам бояться нечего… Солнце просто не содержит достаточного количества вещества, чтобы оказывать такую гравитационную силу на себя (для превращения в черную дыру – ред.)", – пояснили в NASA.

Читайте такжеСмертельная болванка из космоса: названа дата сближения с Землей гигантского астероидаНа данном же этапе наибольшую опасность для Земли несут кометы и астероиды, так как предсказать траекторию движения некоторых из них практически невозможно.

Ранее сообщалось, что бомба Нибиру и град астероидов угробят Землю 1 сентября. Конец света наступит 1 сентября, когда на Землю бахнет бомба Нибиру и миллионы астероидов.

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