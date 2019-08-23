NASA научно высчитало дату конца света

23 августа 2019, 20:55

На данном этапе наибольшую опасность для Земли несут кометы и астероиды.

NASA научно высчитало дату конца света из-за Солнца
NASA научно высчитало дату конца света из-за Солнца / NASA

Ученые NASA высчитали, когда Солнце превратится в черную дыру, положив начало апокалипсису на Земле.

Конец света для Земли из-за космических катаклизмов прогнозируется не раньше, чем через несколько сотен тысяч лет, успокоили эксперты. При этом самым опасным вариантом как раз и является перерождение Солнца в черную дыру. В этом случае Землю просто затянет туда, не оставив от планеты ни атома.

Но подобное развитие событий маловероятно – из-за размеров нашего светила. Масса Солнца в 10 раз меньше, чем должна была бы быть для подобного преображения.

"Некоторые черные дыры образуются на местах погасших звезд, но пока нам бояться нечего… Солнце просто не содержит достаточного количества вещества, чтобы оказывать такую гравитационную силу на себя (для превращения в черную дыру – ред.)", – пояснили в NASA.

Читайте такжеСмертельная болванка из космоса: названа дата сближения с Землей гигантского астероидаНа данном же этапе наибольшую опасность для Земли несут кометы и астероиды, так как предсказать траекторию движения некоторых из них практически невозможно.

Ранее сообщалось, что бомба Нибиру и град астероидов угробят Землю 1 сентября. Конец света наступит 1 сентября, когда на Землю бахнет бомба Нибиру и миллионы астероидов.

Конец света: ТСН – смотреть онлайн:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
NASA Земля черная дыра конец света
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:07
Дипломаты США поздравили украинцев поэзией Костенко
21:06
Норвежский клуб подписал контракт с Лионелем Месси
20:55
NASA научно высчитало дату конца света Видео
20:38
Премьер Канады и госсекретарь США озаботились ситуацией в Украине
20:26
15-летний российский спортсмен умер в Болгарии
20:21
Сын погибшего командира батальона им. Дудаева: Зеленский дал гражданство 11 бойцам
20:12
Зеленский скопом "обезглавил" 17 райадминистраций на Житомирщине
19:45
Покинувший Прямой Киселев нашел новую работу
19:43
Стало известно, какую должность может занять Аваков
19:31
Огненная порноактриса-испанка сверкнула телом на откровенных фото Фото
19:29
Названы страны, где предпочли бы родиться украинцы – соцопрос
18:47
Во Львове открыли мемориал Небесной сотни: трогательные фото Фото Видео
18:44
Теща Притулы пошла под частичный домашний арест после ДТП с ребенком
18:43
Mozgi выпустили патриотический трек на украинском языке Видео
18:35
В метро Киева в кассах 10 станций не будут продавать и пополнять зеленую карту Видео
18:23
Завязала глаза и обмотала скотчем: в Днепре опекунша посадила на цепь 8-летнего ребенка Видео
18:16
NewsOne лишают лицензии? Нацсовет пошел в суд
18:00
Впервые в Украине открыта продажа eSiM от TravelSiM новости компании
17:58
Известный режиссер уезжает из Украины из-за "уродов у власти"
17:36
В аннексированном Крыму запестрели украинские флаги
17:27
Волкер озвучил позицию США по присоединению к нормандскому формату
17:23
Госдеп подтвердил введение новых санкций против России: список Видео
17:20
На Пугачеву накинулись с критикой за архивное фото с дочкой
17:10
"Четыре пулевых, а кровь не течет": в "ДНР" оконфузились с байкой о воинах-"зомби" ВСУ Видео
16:53
Коли і як пройде військовий парад в Києві 2019 Фото Видео
16:30
"Шо ты прическу не сделала?": Кернес пофамильярничал с нардепом Видео
16:14
"Сиська уползла": Бузова в купальнике позорно попалась на фотошопе
16:02
Российского хоккеиста Вашингтона дисквалифицировали за кокаин
15:53
Спецоперация СБУ на Одесской таможне продолжается – 2:0 в пользу Баканова
15:51
Разумков предупредил о проблемах с внедрением сенсорной кнопки в Раде
15:37
Яценюк G7 и новому руководству Украины: Нельзя допустить фатальных ошибок
15:29
Борис Джонсон неожиданно заговорил на украинском Видео
15:26
Throw It Back: Мисси Эллиотт выпустила клип к новому альбому Iconology Видео
15:23
Аваков обезглавил управления полиции в четырех областях Видео
14:57
У Зеленского рассказали, кто станет вице-спикером Рады
14:47
"Нет друзей и врагов – есть интересы": как Украине вывернуть "любовь" ЕС к РФ себе на пользу Видео
14:44
В Раде избрали временное руководство и определились с рассадкой нардепов Видео
14:25
Прогноз погоды на День Независимости: синоптик пообещала много тепла и солнца Видео
13:57
День независимости 2019 – суббота: будет ли дополнительный выходной Видео
13:56
Богдан раскрыл суть иска против журналистов Схем и НОТУ Видео
13:54
Больна раком: Звезда Моей прекрасной Няни лечит онкологию
13:51
"Нам очень нужны деньги!": Аваков предложил продавать наркотики в Россию
13:23
"Что-то там не очень ладится": Лукашенко рассказал о просьбе Зеленского Видео
13:15
Захарова вновь взялась поучать Зеленского, прозвав его блогером
13:15
Танцы меняют меня: Tayanna поделилась впечатлением от шоу Танці з зірками Видео
13:05
РФ "сливает" Донбасс? Из оккупированного Луганска вывозят танки
12:58
В Кремле рассказали о начале диалога Зеленского с Путиным Видео
12:54
Мэр Кличко угодил в громкий скандал: пил с известным застройщиком Столаром Видео
12:48
"Украинцы приезжали в ДНР за рабами": росСМИ отличились очередной байкой об "ужасах хунты"
12:44
Землетрясения в раздевалке и штрафы: что изменилось в Шахтере при Каштру
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять