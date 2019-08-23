День, который перевернет жизнь: назван самый судьбоносный день августа

23 августа 2019, 21:36

Гороскоп на август 2019 обещает очень яркий день под самый конец месяца всем знакам Зодиака.

Гороскоп назвал самый судьбоносный день августа 2019
Гороскоп назвал самый судьбоносный день августа 2019

Самый судьбоносный день месяца гороскоп на август 2019 приберег под самый конец.

Гороскоп на 30 августа 2019 сулит судьбоносные перемени в жизни каждого знака Зодиака: для кого-то – счастливые, а кому-то – и наоборот.

"…Луна будет играть роль спускового курка… может "подарить" нам какое-то крупное политическое событие – это может быть и крупная отставка, и какой-то скандал. А включение в это "химическое соединение" Марса может и вовсе дать вооруженный конфликт. Соединение Луны с Марсом и Венерой может спровоцировать и мощную любовную страсть, и бурный разрыв. Все зависит от того, в каком доме у вас расположен знак Льва", – пояснили эксперты Telegram-канала Сухарева башня.

Читайте такжеХороший знак для Украины: астролог назвал самый лучший день августаНа глобальном уровне 30 августа (и последующие за ним еще пара дней) может стать днем потрясений – политических, экономических и природных.

"Но не рождайте в себе страхов и тревог, пусть в вашей жизни в этот день действительно произойдет что-то значимое в хорошем смысле этого слова", – советуют астрологи.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2019 и назвал счастливчиков и неудачников месяца.

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