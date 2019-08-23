Ученые нашли идеальный способ, как учить ребенка иностранному языку

Как учить ребенка иностранному языку / Ранок

Ученые эмпирическим путем установили, как учить ребенка иностранному языку лучше всего.

Ключевую роль в учебном процессе малыша играет сознательное размышление над языковым материалом, а также его анализ. Иными словами, его желательно максимально погружать в языковую среду. Короткие уроки пару раз в неделю будут плохой методикой.

К такому выводу ученые пришли, проведя исследование с группой из 100 добровольцев. Все эти ребята в возрасте от 4 до 9 лет обучаются в различных учебных учреждениях Англии.

Читайте такжеКогда будет первый звонок 2019 в Украине и сколько стоит подготовить ребенка к школеСначала они целый год посещали языковые курсы по 75 минут в неделю. Затем их разделили на четыре группы.

Первую половину учебного года одна команда изучала итальянский, немецкий или эсперанто с использованием "метода сосредоточения внимания на форме". А в других группах язык изучали по той же методике, которая обычно используется в начальной школе.

После чего, во второй половине учебного года, уже все группы изучали французский язык по методу "сосредоточено на форме".

Финальные тесты показали, что дети в возрасте от 8 до 9 лет более эффективно учат иностранный язык, если в процессе обучения им приходится заниматься анализом этого языка.

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