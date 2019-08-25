Ученые назвали критический возраст для контроля за давлением

25 августа 2019, 02:52

Важно следить за сосудами с 30 до 40 лет.

артериальное давление
Артериальное давление желательно контролировать до 40 лет / Фото: newsru.co.il

Ученые исследовали данные родившихся в 1946 году 500 пациентов и пришли к выводу, что повышение кровяного давления провоцирует заболевания головного мозга.

Как сообщает bbc.com, выявлен критический возраст контроля за давлением – от 36 до 43 лет.

Специалисты определили, что в возрасте с 43 до 53 лет из-за гипертонии могут возникнуть проблемы с сосудами, что к 70 годам может привести к инсульту.

Медики рекомендуют более внимательно относится к контролю артериального давления максимум до 50 лет, поскольку к этому возрасту начинают развиваться заболевания мозга.

Читайте такжеУченые пояснили роль рыбьего жира в лечении диабета"Артериальное давление, даже в наши 30 с лишним лет, может оказать влияние на здоровье мозга через четыре десятилетия. Начинать контролировать артериальное давление нужно гораздо раньше 40 лет", – сказал руководитель исследования профессор Джонатан Шотт, клинический невролог в Институте неврологии Калифорнийского университета.

Ученые констатируют, что внимательное отношение к цифрам кровяного давления в среднем возрасте может уберечь от серьезных заболеваний к старости.

Напомним, ученые пришли к выводу, что растворимый кофе вызывает более сильную психологическую зависимость, нежели зерновой, и отрицательно сказывается на работе нервной системы.

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ученые давление
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