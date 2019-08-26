Топ-5 популярных эротических снов и что они означают

Секс. Иллюстративное фото / Men’s Health

Сны, наполненные эротикой и сексом — своебразный манифест подсознательных тревог и желаний человека.

Об этом сообщает плортал Men’s Health со ссылкой на исследование, проведенное доктором Робертом Глаттером.

Сон №1. Секс с коллегой. Если человека посещают такие сновидения, то ему, скорее всего, хочется перенять какие-то позитивные черты, которые присутствуют у коллеги.

Сон №2. Секс с начальницей. Если человеку снится бурный (или спокойный) интим постели с непосредственным начальством, то, вероятнее всего, он тянется к доминированию и власти.

Сон №3. Секс со знаменитым человеком. Через такие сны подсознание тянется к какому-то из фильмов, какой-то вещи, которая якобы непременно сделает жизнь гораздо жизнь лучше.

Сон №4. Секс с незнакомой девушкой. Здесь все просто - человек подсознательно тянется к женственным чертам — чувственности, интуитивности и т.д.

Сон №5. Секс с бывшей/бывшим. Стало быть, человек испытывает потребность еще раз разжечь восторг от интимной жизни.

Напомним, ранее ученые выяснили, как взаимосвязаны секс и сон. До этого медики пояснили, почему и как женщины регулярно видят эротические сны.