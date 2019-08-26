Топ-5 популярных эротических снов и что они означают

26 августа 2019, 00:36

Оказывается, людей терзают эротические и сексуальные сны не просто так.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / Men’s Health

Сны, наполненные эротикой и сексом — своебразный манифест подсознательных тревог и желаний человека.

Об этом сообщает плортал Men’s Health со ссылкой на исследование, проведенное доктором Робертом Глаттером.

Сон №1. Секс с коллегой. Если человека посещают такие сновидения, то ему, скорее всего, хочется перенять какие-то позитивные черты, которые присутствуют у коллеги.

Сон №2. Секс с начальницей. Если человеку снится бурный (или спокойный) интим постели с непосредственным начальством, то, вероятнее всего, он тянется к доминированию и власти. 

Сон №3. Секс со знаменитым человеком. Через такие сны подсознание тянется к какому-то из фильмов, какой-то вещи, которая якобы непременно сделает жизнь гораздо жизнь лучше. 

Сон №4. Секс с незнакомой девушкой. Здесь все просто - человек подсознательно тянется к женственным чертам — чувственности, интуитивности и т.д.

Сон №5. Секс с бывшей/бывшим. Стало быть, человек испытывает потребность еще раз разжечь восторг от интимной жизни.
Напомним, ранее ученые выяснили, как взаимосвязаны секс и сон. До этого медики пояснили, почему и как женщины регулярно видят эротические сны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
здоровье секс интим сон
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:02
Откапывал тело, мыл и насиловал: в Одесской области некрофил вышел на свободу по закону Савченко
00:36
Топ-5 популярных эротических снов и что они означают
25 августа, воскресенье
23:40
Могилевская презентовала украинскую версию легендарного хита об осени Видео
23:22
На G7 жена Макрона поцеловала Трампа, а Меланья – Трюдо Видео
23:06
У Зеленского рассказали, во сколько раз снизились поставки дизеля из России
22:41
Медведчук летал на День независимости в Россию
22:16
На Майорке столкнулись самолет и вертолет: много погибших
21:48
"Помиримся": экс-депутат Госдумы рассказал об Украине и России после ухода Путина
21:21
В Сочи стартовала Новая волна: кто представляет Украину
21:18
Саммит с Зеленским и Путиным: Меркель анонсировала встречу в "нормандском формате" Видео
20:55
Украина вместо РФ: в Москве засуетились из-за неожиданного предложения Туска Видео
20:38
"Еб*нутые": в России инсценировали сожжение украинской деревни Видео
20:09
"Позор!" На Дне независимости в Харькове выступила группа из России
20:08
Порноактриса завела фанатов телом на откровенных снимках Фото
20:00
Танці з зірками 2019: что было в 1 выпуске 3 сезона шоу Видео
19:56
"Палим бандерлогов": правозащитники рассказали о преследованиях украинцев в Севастополе Видео
19:24
"Это верный курс": Сумская призвала Зеленского усилить украинизацию
19:21
"Есть три человека": Зеленский рассказал о кандидатах на пост министра финансов Видео
18:55
"Бля, вот тут сидит": Усик разнес СМИ за "неправдивые новости"
18:31
В МИД Украины озвучили позицию по выборам в Абхазии
18:24
Сообщники Трампа: в США назвали сторонников возвращения РФ в G7 Видео
18:02
Озвучены подробности жуткого ДТП, унесшего жизнь режиссера Хомского Видео
17:58
Трамп посулил Британии большое торговое соглашение после Brexit Видео
17:27
В театре рассказали подробности госпитализации Меньшикова
17:20
"Обсудили еще в Трускавце": в Слуге народа рассказали, с чего начнет работу новая Рада Видео
16:55
Украина прекратила работы в Станице Луганской: названа причина Видео
16:33
В Москве в ДТП погиб известный актер и режиссер
16:29
Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме Видео
15:55
Обвал моста в Харькове: в Укравтодоре свалили вину на перегруженную фуру Видео
15:28
"Москальська мова": под Киевом разгорелся языковой скандал с полицейской
15:13
Украинка Белодед триумфально выиграла чемпионат мира по дзюдо: видео Видео
15:04
"Пьяный Рэмбо быковал": патрон копов бросил гранату в управлении полиции Луцка - видео Видео
14:57
Президент Молдовы анонсировал встречу с Зеленским Видео
14:44
В России устроили митинг в поддержку Украины и против войны на Донбассе: видео Видео
14:35
Осень близится: синоптик назвала дату похолодания Видео
14:22
"Война за независимость продолжается": на Донбассе нагло убили военного, троих ранили Видео
14:17
Стюардесса порадовала пассажиров в небесах мощным исполнением гимна Украины: видео Видео
13:55
Богдан гульнул во Франции: СМИ рассказали об отдыхе главы ОП Видео
13:44
Воскрешение G8: лидеры Большой семерки наконец решили, что делать с Россией Видео
13:27
Жуткий пожар на Днепропетровщине: в Кривом Роге дотла сгорел храм УПЦ МП Фото Видео
13:09
"Уроды" дети в Днепре ради прикола облили мальчика бензином и подожгли
12:43
"Тектонические плиты, грязевые вулканы": в Харькове обрушился мост - видео Видео
12:32
"Взять и напомнить": Порошенко призвал Зеленского рассказать Европе об угрозе от РФ
12:30
Х-Фактор 2019: исполнительница i_$uss Ленинграда пришла на кастинги Видео
12:16
Журналист рассказал, как Зеленский может победить Путина в паспортной войне
11:59
Показали истинное лицо: Повалий и Лобода в День Независимости Украины выступили в России
11:27
Трамп задумался о приглашении Путина на следующий саммит G7 - Bloomberg
11:15
"Руцкие обосраные животные, куда их в Украину?": на видео показали "мятежный" Донецк, который мы потеряли Видео
11:01
Мандалорец 2019: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер сериала Видео
10:56
Реформа средней школы: в Украине дети смогут уйти на домашнее обучение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять