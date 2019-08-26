Ученые выявили предрасположенность диабетиков к раку

Диабет может провоцировать рак / Фото: УНИАН

Американские ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что подверженные диабету пациенты в 2,5 раза чаще болеют раком.

Как сообщает Newsweek, онкология развивается из-за гормональных нарушений.

Уточняется, что инсулин не всегда эффективно поставляет глюкозу в клетки организма. Такие нарушения приводят к нарушениям в работе поджелудочной железы. У пациентов начинается гормональный дисбаланс, который приводит к росту раковых клеток.

Также у людей, страдающих диабетом по причине избыточного веса вырабатывают более высокие уровни адипокинов, что провоцирует сопряженное с развитием рака хроническое воспаление.

Читайте такжеУченые определили, что не дает снизить повышенное давлениеПрофессор Джон Термини убежден, что количество онкологических заболеваний среди больных диабетом пациентов будет возрастать. При этом медикаменты, которые принимают больные раком, негативно увеличивают риск развития диабета.

"С ростом числа больных диабетом будет расти и число больных раком. Как это ни парадоксально, некоторые лекарства, которые принимают раковые больные, увеличивают риск диабета, а это в свою очередь увеличивает риск развития рака. Такой вот разрушительный вечный двигатель", - объясняет один из авторов исследования.

Напомним, ученые пришли к выводу, что растворимый кофе вызывает более сильную психологическую зависимость, нежели зерновой, и отрицательно сказывается на работе нервной системы.