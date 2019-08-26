Эксперты призвали правильно употреблять в пищу яблоки

26 августа 2019, 02:28

Ученые считают, что важно съедать сердцевину фрукта.

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В яблоках наиболее полезна сердцевина / 1zoom.ru

Специалисты пришли к выводу, что большинство людей неправильно употребляют в пищу яблоки, как правило, выбрасывая в мусор максимальное количество полезных веществ.

Как сообщает Frontiersin со ссылкой на ученых из американского Технологического университета Граца, в яблоках содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, которые благотворно влияют на организм человека, в частности, на желудочно-кишечный тракт.

Уточняется, что в каждом грамме яблок выявлено 500 тысяч различных полезных бактерий. Однако большинство из них – порядка 90% - находятся в сердцевине фрукта, которую зачастую выбрасывают.

Читайте такжеДиетолог развенчала мифы о яблоках и зеленом чаеУченые полагают, что для получения абсолютной пользы от яблок необходимо съедать их вместе с огрызком.

По мнению специалистов, наибольшее количество витаминов содержится в недавно сорванных с дерева яблоках. Магазинные, зачастую, предназначены для долгого хранения, поэтому теряют часть полезных веществ. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение домашним фруктам, попадающим на стол непосредственно из сада.

Напомним, диетолог назвал топ-5 продуктов, которые можно съесть после 18 часов вечера и не бояться увидеть лишние килограммы на весах.

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ученые Яблоко
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