Ученые выяснили, как и почему люди фантазируют о сексе с друзьями своих партнеров

27 августа 2019, 00:31

Оказывается, тяга людей к друзьями или родным своих постоянных партнеров - вполне себе популярная вещь.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / Infox

Люди в большинстве своем часто фантазируют о сексе с родственниками или друзьями партнеров/партнерш.

К такому выводу после долгого исследования (в ходе которого были проанализированы сексуальные фантазии 4 тысяч американцев) пришел сексолог и сотрудник Института Кинси, доктор Джастин Лемиллер, сообщает журнал Максим.

Оказалось, что 34% мужчин фантазируют о сексе с родственницами жены. А вот дамы в этом плане куда приличнее - всего 12% опрошенных сексуально привлекают родственники мужа.Далее, 58% мужчин мечтают заняться любовью с лучшей подругой жены. В то же время как всего 22% женщин фантазируют о секс с другом мужа. О сексе с партнершей/женой думают 42% мужчин и только 13% женщин представляют, как ими овладевает муж подруги.

Напомним, ранее сексолог объяснил, откуда берутся фантазии о групповом сексе. До этого врач рассказывала, когда партнерам можно смотреть порно вместе.

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