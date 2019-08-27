Ученые выяснили, как и почему люди фантазируют о сексе с друзьями своих партнеров

Секс. Иллюстративное фото / Infox

Люди в большинстве своем часто фантазируют о сексе с родственниками или друзьями партнеров/партнерш.

К такому выводу после долгого исследования (в ходе которого были проанализированы сексуальные фантазии 4 тысяч американцев) пришел сексолог и сотрудник Института Кинси, доктор Джастин Лемиллер, сообщает журнал Максим.

Оказалось, что 34% мужчин фантазируют о сексе с родственницами жены. А вот дамы в этом плане куда приличнее - всего 12% опрошенных сексуально привлекают родственники мужа.Далее, 58% мужчин мечтают заняться любовью с лучшей подругой жены. В то же время как всего 22% женщин фантазируют о секс с другом мужа. О сексе с партнершей/женой думают 42% мужчин и только 13% женщин представляют, как ими овладевает муж подруги.

Напомним, ранее сексолог объяснил, откуда берутся фантазии о групповом сексе. До этого врач рассказывала, когда партнерам можно смотреть порно вместе.