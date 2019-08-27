Прокол NASA: смертоносный астероид пробьет Землю 28 августа - ученые

27 августа 2019, 03:39

Осколок диаметром 160 метров несется на бешеной скорости из космоса прямо на Землю.

28 аввгуста на Землю упадет астероид
28 аввгуста на Землю упадет астероид / vladtime.ru

28 августа астероид 2019 OU1врежется в Землю из-за уязвимости Хаббл - автоматической обсерватории на орбите вокруг Земли, которая снимает всякую фигню – звезды и впечатляющие туманности, твердят эксперты.

По информации, пока телескоп занимает 100% ресурсов времени, осколок диаметром 160 метров из космоса несется прямо на Землю на бешеной скорости.

Отметим, несколько недель назад к Земле летел астероид 2006 QQ23 со скоростью 16 772 километров в час, его диаметр был 600 метров.

Так вот, некоторые эксперты пришли к выводу, что NASA опростоволосилось и страдает фигней.

С одной стороны, устрашающие сведения от исследователей США наталкивают на мысль о реальности столкновения с 2019 OU1. Траектория движения, скорость движения и даже размер позволили 2019 OU1 стать "потенциально опасным".

С другой стороны, зачем "умирающей Земле" вещать о подлёте астероида? Паника и хаос наполнят планету беспорядками. Также не стоит исключать, что астероид может и не стать Тунгусским метеоритом-2, то есть пролетит мимо.

И если опасения не подтвердятся, предупреждение о 2019 OU1 станет катастрофой. Учитывая, что в фокусе наблюдений сейчас отсутствует 2019 OU1, российские эксперты настаивают на привлечении телескопа к работе.

"Странно, но факт. США и NASA в центре событий, даже если дело их не касается, а тут наоборот. По нашим подсчётам 2019 OU1 не так опасен, как говорят аналитики. Учитывая вероятные погрешности, астероид не долетит до поверхности при 98% ускорении от сгорания в атмосфере. Поэтому, NASA стоит исключить сценарий Тунгусского метеорита и продолжить следить за 2019 OU1", - говорит исследователь из Екатеринбурга.

Говоря простыми словами, 28 августа астероид пробьет Землю из-за уязвимости Хаббл, передает vladtime.

Читайте такжеАрмагеддон 17 июля: два всесокрушающих астероида устроят ад на Земле - NASAНапомним, ранее сообщалось, 1 сентября на Земле наступит конец света. Миллионы гигантских астероидов диаметром от 50 метров и выше на бешеной скорости мчатся к земной поверхности, говорят астрономы.  А уфологи заявили, что в день знаний Нибиру планирует всесокрушающую атаку на землян.

Отметим, по подсчётам учёных, 31 августа 2019 года небо будет "нафаршировано" камнями из космоса, а на следующий день, 1 сентября, они массово бухнут на нашу планету. Град астероидов превратит Землю в месиво.

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