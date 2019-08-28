Польза бороды: растительность на лице может защитить от страшной болезни

Достаточно длинная борода защищает кожу от ультрафиолета / Фото Instagram ioannsutula

Отращивание бороды может быть полезным для мужского здоровья. Среди прочего, польза бороды в том, что растительность на лице может помочь уберечься от ОРВИ, сохранить молодость кожи и даже защитить от рака.

По словам врача Нора Ашикина Мохтара, борода помогает избежать развития бактериальных инфекций. Когда мужчина бреется, на его коже остаются микроповреждения, в которые всегда могут проникнуть бактерии. Отказ от бритья и отращивание бороды снижает вероятность такого сценария. Кроме того, при наличии усов и бороды лучше себя чувствуют те, кто страдает аллергией и астмой.

"Растительность на лице задерживает пыль, пыльцу и плесень, которые способны попасть в рот и ноздри. Также борода уменьшает количество морщин, возникающих с возрастом, и минимизирует вероятность появления прыщей", - цитирует врача МедикФорум.

Еще один плюс растительности на лице - она сохраняет тепло в холодное время года и снижает вероятность заболеть ОРВИ. Кроме того, луковицы волосков, из которых состоят борода и усы, производят жир, утолщающий кожу и делающий ее более стойкой перед возможными повреждениями.

"Достаточно длинная борода защищает кожу от ультрафиолета и останавливает развитие онкологии", - заявил ученый.

Напомним, американские ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что подверженные диабету пациенты в 2,5 раза чаще болеют раком. Онкология развивается из-за гормональных нарушений.