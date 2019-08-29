Советское прошлое: неправильные пищевые привычки, от которых стоит отказаться

29 августа 2019, 02:30

Эксперты говорят, что, например, советский вариант бутерброда слишком калорийный и не несет никакой пользы.

еда, бутерброд
Советский вариант бутерброда слишком калорийный / Фото: ladyeve.ru

Эксперты решили враз раскритиковать пищевые привычки, которые нам передали еще наши родители и бабушки прямиком от советских диетологов.

Советский союз распался, и пора оставить в прошлом все советские привычки питания, уверяют современные диетологи.

Эксперты составили топ-5 привычек, от которых стоит отказаться:

Первое, второе и третье

Привычки с рабочих столовых, когда люди проводили почти все время на работе, перенеслись и в семью: родители кормят детей: на первое – суп или борщ, на второе – мясо или рыба с гарниром, на третье – чай или кефир с булкой.

Но столь сытное и калорийное питание плохо соотносится с тем, что современные люди стали менее подвижными, в большой массе перешли на сидячий образ жизни. Отсутствие физической нагрузки, соответствующей количеству употребляемых калорий, приводит к тому, что человек набирает вес.

Еда вприкуску с хлебом

Хлеб - это источник клетчатки, но его стоит употреблять лишь раз-два в день. А с советских времен привычка осталась привычка сопровождать любой прием пищи кусочком хлеба. Это можно обьяснить тем, что в прошлом стремились экономить на фоне общей недостачи продуктов.

К слову, при приготовлении мука теряет до 70% клетчатки, витаминов, минеральных веществ, а после белого хлеба и сдобы растет уровень сахара и повышается гликемическая нагрузка.

Подслащенные напитки

Компоты, кисели, соки, какао, чай – в традициях советского питания все это было сладким. По словам ученых, в своем действии на организм компоты и кисели в сущности не отличаются от газировки. Любые сладкие напитки способствуют резкому скачку сахара в крови и при регулярном употреблении могут провоцировать развитие сахарного диабета и ожирения.

Бутерброды

Белый хлеб, намазанный сливочным маслом, а сверху накрытый колбасой, сыром, или и тем, и другим, был популярным видом завтрака в прошлом. Бутерброды и сейчас едят на завтрак, но советский вариант нельзя считать правильным, он слишком калорийный и не сбалансированный по составу.

Консервированные продукты

Консервированные овощи содержат много соли, что повышает риск артериальной гипертензии, и на взаимосвязь между употреблением консервированных продуктов и повышенным риском развития сердечных недугов, гормональных нарушений и диабета.

Ранее диетолог назвала секретные привычки стройных людей.

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