Топ-5 признаков того, что женщины изменяют мужчинам

Девушка. Иллюстративное фото / fr.freepik.com

Несмотря на имеющийся и забубеннейший стереотип - мол, все мужчины изменяют своим женам/партнершам, хватает и дам, которые тоже любят "сходить" налево.

Украинские СМИ со ссылкой на экспертов составили топ-5 признаков того, что женщина изменяет партнеру.

Признак №1. Женщина постоянно норовит увильнуть от секса.

Если кривая занятий сексом в отношениях категорически падает, то это крайне тревожный показатель. 99 шансов из 100, что партнерша сексуально расслабляется с другим.

Признак №2. Регулярно и дотошно выясняет, где партнер и чем занят.

Немалый шанс, что такая информация женщине нужна лишь для того, чтобы тщательно планировать свой график измен .

Читайте такжеПсихологи выяснили, к чему приводят фантазии об измене партнеруПризнак №3. У женщины появились компания подозрительных друзей.

Если ранее у ней были проблемы с компанией на новый фильм или в кино, а сейчас у она регулярно где-то и с кем-то пропадает и партнера не берет, то велик шанс, что у он уже "рогат".

Признак №4. Тратит кучу времени и денег на уход за собой.

Если женщина, которая ранее любила сидеть в застиранных трениках и с облезшим лаком на ногтях перед телевизором, вдруг стала пропадать в спортзале и в салонах красоты — то скорее всего, она пытается удержать нового любовника.

Признак №5. Ни днем, ни ночью не отпускает от себя смартфон.

Если девушка вдруг перестала оставлять свой гаджет без присмотра, дергаясь при этом шарахается от каждого сообщения или звонка — то скорее всего, боится, что ее измена выплывет наружу.

Напомним, ранее сексолог объяснила, почему женщины идут на измену. До этого ученые рассказали, как распознать в человеке склонность к изменам.



