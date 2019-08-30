Психолог объяснила, кого нужно слушать

Стоит слушать человека, который заметно меняется в лучшую сторону, посоветовала Наталья Холоденко / instagram.com/kholodenkon

Нужно слушать тех, кто не обещает просто пути, заметно меняется в позитивную сторону и имеет "противно-довольное" выражение лица.

Не стоит слушать все радиостанции одновременно - упустишь любимую песню, написала психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Эксперт отметила, что прав тот, у кого есть результат, однако людей с результатами немного, а советчика являются почти все, кто умеет говорить.

"…почему-то на пути все чаще встречаются люди с совершенно неудовлетворенным состоянием и переизбытком рекомендаций по поводу того, как тебе лучше жить", - отметила психолог.

Ранее Наталья Холоденко написала, что самые эффективные люди - те, которые умеют строит партнерские отношения. Эксперт отметила, что умение выстраивать отношения с партнерами касается переговоров, способа мышления и уместного поведения.