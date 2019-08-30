Диетолог раскрыла секрет, как похудеть, чтобы не обвисла кожа

Чаще всего женщины с этой проблемой сталкиваются после экстремального похудения, голодания или сильного ограничения в еде.
Быстрое похудение вредно для организма, особенно для кожи. В результате она становятся дряблой, вялой, заметно обвисает и на ней образуются растяжки.
Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram поделилась главными советами, как минимизировать риски "отвисания" кожи и сохранить ее в тонусе:
- не худеть на голодных диетах со скорость 7 кг в неделю;
- заниматься спортом;
- ухаживать за кожей любыми способами: масло, крем, массаж.
Однако, диетолог предупреждает: если кожа склонна к растяжкам, либо же есть высокий процент жира, то нужно усиленно заниматься уходом за кожей. Однако, тут и дорогущие масла и крема могут не спасти – все индивидуально, и зависит от предрасположенности человека.
Если кожа все-таки уже висит, что делать? Увы, но практически ничего, говорит эксперт. Спорт помогает в легких случаях, в остальных - удаление лишней кожи.
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