Диетолог раскрыла секрет, как похудеть, чтобы не обвисла кожа

Диетолог рассказала, как предотвратить обвисание кожи при похудении / i.ytimg.com

Быстрое похудение вредно для организма, особенно для кожи. В результате она становятся дряблой, вялой, заметно обвисает и на ней образуются растяжки.

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram поделилась главными советами, как минимизировать риски "отвисания" кожи и сохранить ее в тонусе:

не худеть на голодных диетах со скорость 7 кг в неделю;

заниматься спортом;

ухаживать за кожей любыми способами: масло, крем, массаж.

Однако, диетолог предупреждает: если кожа склонна к растяжкам, либо же есть высокий процент жира, то нужно усиленно заниматься уходом за кожей. Однако, тут и дорогущие масла и крема могут не спасти – все индивидуально, и зависит от предрасположенности человека.

Если кожа все-таки уже висит, что делать? Увы, но практически ничего, говорит эксперт. Спорт помогает в легких случаях, в остальных - удаление лишней кожи.

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