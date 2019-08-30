Доктор Комаровский назвал главное правило кормления заболевшего ребенка

Когда ребенок болен, нужно следить за размером его порций, отметил врач.
Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что во время кормления ребенка, который заболел, нужно придерживаться главного правила.
Нужно руководствоваться аппетитом заболевшего ребенка - это первое правило кормления, написал эксперт в Instagram.
Доктор Комаровский отметил, что, если ребенок хочет есть - его обязательно нужно покормить.
"…предлагая еду, нужно следить за концентрацией содержимого и размером порции. В супе ложка вполне может плавать, а не стоять", - добавил эксперт.
Ранее Евгений Комаровский написал, что детей до 3 лет нельзя кормить фруктами с косточками и неочищенными фруктами, а малышам до 4-х нельзя давать плотные продукты и продукты, которые плохо жуются.