Доктор Комаровский назвал главное правило кормления заболевшего ребенка

Когда ребенок болен, его нужно кормить тогда, когда он хочет есть, посоветовал Евгений Комаровский / Скриншот видео с youtube.com

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что во время кормления ребенка, который заболел, нужно придерживаться главного правила.

Нужно руководствоваться аппетитом заболевшего ребенка - это первое правило кормления, написал эксперт в Instagram.

Доктор Комаровский отметил, что, если ребенок хочет есть - его обязательно нужно покормить.

"…предлагая еду, нужно следить за концентрацией содержимого и размером порции. В супе ложка вполне может плавать, а не стоять", - добавил эксперт.

Ранее Евгений Комаровский написал, что детей до 3 лет нельзя кормить фруктами с косточками и неочищенными фруктами, а малышам до 4-х нельзя давать плотные продукты и продукты, которые плохо жуются.