Ученые пояснили причины ночного жора: как отучить себя есть по ночам

Как отучить себя есть по ночам / Фото: zdorovie.com

Многих людей тянет есть по ночам, когда организм вроде бы должен отдыхать, а не тянуться всеми фибрами к холодильнику.

"Просыпаюсь ночью, хочется сладкого", – признаются на форумах девушки.

Всё дело в предках, пояснили ученые. В древние времена обильный ночной перекус помогал нашим предкам накапливать энергию на случай голода.

Доктор Стивен Шиа сделал вывод, что циркадная система вызывает пик чувства голода в ночное время. В результате человек есть перед сном много калорийной пищи. Отсюда и естественная тенденция пропускать завтрак, а затем снова вечером есть большие калорийные блюда.

В итоге такая привычка ведет к ожирению. Или, как минимум, к быстрому набору веса: именно так – обильными ужинами – набирают вес борцы сумо.

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Как избавиться от привычки есть по ночам

Врачи выработали ряд рекомендаций, отучить себя есть по ночам:

перейти на сытные завтраки – блюда из яиц отлично подойдут;

на ужин есть больше овощей – брокколи, к примеру;

не есть сладкое по вечерам: оно провоцирует чувство голода, вас буквально магнитом потянет к холодильнику;

вместо перекуса – выпить воды: жажду легко перепутать с чувством голода;

заниматься спортом по вечерам: интенсивные упражнения подавляют аппетит;

чистить зубы – тем самым как бы сигнализируя мозгу, что еды сегодня больше не будет;

ложиться спать до 23:00: каждый дополнительный час сна способствует снижению потребления калорий на следующий день примерно на 6%.

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