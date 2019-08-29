Ученые пояснили причины ночного жора: как отучить себя есть по ночам

Пик чувства голода в ночное время вызывает циркадная система.
Многих людей тянет есть по ночам, когда организм вроде бы должен отдыхать, а не тянуться всеми фибрами к холодильнику.
"Просыпаюсь ночью, хочется сладкого", – признаются на форумах девушки.
Всё дело в предках, пояснили ученые. В древние времена обильный ночной перекус помогал нашим предкам накапливать энергию на случай голода.
Доктор Стивен Шиа сделал вывод, что циркадная система вызывает пик чувства голода в ночное время. В результате человек есть перед сном много калорийной пищи. Отсюда и естественная тенденция пропускать завтрак, а затем снова вечером есть большие калорийные блюда.
В итоге такая привычка ведет к ожирению. Или, как минимум, к быстрому набору веса: именно так – обильными ужинами – набирают вес борцы сумо.
Читайте такжеУченые вывели безвредную форму похудения: проще некуда
Как избавиться от привычки есть по ночам
Врачи выработали ряд рекомендаций, отучить себя есть по ночам:
- перейти на сытные завтраки – блюда из яиц отлично подойдут;
- на ужин есть больше овощей – брокколи, к примеру;
- не есть сладкое по вечерам: оно провоцирует чувство голода, вас буквально магнитом потянет к холодильнику;
- вместо перекуса – выпить воды: жажду легко перепутать с чувством голода;
- заниматься спортом по вечерам: интенсивные упражнения подавляют аппетит;
- чистить зубы – тем самым как бы сигнализируя мозгу, что еды сегодня больше не будет;
- ложиться спать до 23:00: каждый дополнительный час сна способствует снижению потребления калорий на следующий день примерно на 6%.
Ранее эксперты назвали 6 лучших продуктов для похудения. Яйца в этом перечне, к слову, на первом месте.