Нибиру испепелит Москву: уфологи засекли боевой флот пришельцев

В Сети опубликовали кадры с загадочными огнями в вечернем небе, которые проплывают над горизонтом.

При этом парящие загадочные огненные точки перестраиваются в причудливые построения. По мнению уфологов, человечество столкнулось с боевым построением малой части инопланетного флота.

Исследователи теории существования планеты Нибиру уверены, что на кадрах запечатлен своеобразный авангард, готовящийся нанести первый удар или ведущий разведку.

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Уфологи также напоминают о регулярных появления НЛО над Москвой, а также периодические встречи с пришельцами на улицах жилых районов города.

По мнению уфологов, чем бы ни было внезапное появление огней над Москвой, россиянам оно не грозит ничем хорошим - очевидно, что объекты неземного происхождения, и не исключено, что Судный день, который так долго предрекали - настал, пишет versiya.info.

Напомним, ранее ученый оценил вероятность столкновения с Нибиру и рассказал о последней надежде Земли.