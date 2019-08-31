Секс-педагог объяснила, как просветить детей о мастурбации

Детям нужно рассказать о мастурбации, если они активно изучают свои гениталии, считает эксперт / Elise Journal

Еcли дети активно изучают свои гениталии, им нужно объяснить, что прикасаться к ним приятно и это нормально.

Иногда дети мастурбируют уже в возрасте 2-3 лет, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко Здоровью 24.

Эксперт добавила, что детям нужно рассказать о правиле, которого нужно придерживаться во время мастурбации.

"…заниматься ею можно только наедине с собой. Если трогать половые органы в присутствии людей - это может восприниматься не очень адекватно, потому что это считается нарушением границ (другим неприятно смотреть на такое интимное занятие)", - сказала она.

Ранее западные сексопатологи пришли к выводу, что мастурбация не наносит какого-либо серьезного вреда организму и даже помогает человеку максимально изучить особенности своего тела.