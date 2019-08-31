Астролог рассказала о самом сильном камне

31 августа 2019, 01:05

Самый сильный камень - королевский, отметила эксперт.

Самый сильный камень - это алмаз, сообщила астролог
Самый сильный камень - это алмаз, сообщила астролог / Скриншот

Российский астролог Василиса Володина сообщила, что самым сильным камнем является алмаз.

Алмаз - королевский камень, написала эксперт в своем аккаунте в Instagram.

Эксперт отметила, что этот камень королевский не только из-за красоты и своей стоимости, но и в связи со своими энергетическими качествами.

"…Это просто самый сильный камень. Кстати, в древности считалось, что сильнее влияют именно алмазы, а не бриллианты, которые подверглись обработке…", - отметила она.

Ранее сообщалось, что 30 августа в 13:40 по киевскому времени началось черное новолуние. Астропсихолог Валентина Виттрок предупредила, что во время черного новолуния есть серьезная угроза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
астролог Алмаз камень Василиса Володина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:05
Астролог рассказала о самом сильном камне
00:31
Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты Видео
30 августа, пятница
23:58
"Считают, что я ж*пу полизала": автор песни о Путине пожаловалась на травлю Видео
23:35
Туск отказался ехать в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
23:10
Apple назвала дату презентации iPhone 11
22:44
"В Кабмине будет двоевластие": политолог очертил перспективы работы Авакова
22:17
Главой Укроборонпрома назначили экс-главу Минэкономразвития
22:00
"Перелом ребер, много ушибов": нардеп попал в ДТП - СМИ
21:33
В Киеве подстрелили иностранца и "отжали" сумку с крупной суммой - СМИ
21:16
В Кремле пояснили приглашение Зеленского в Москву на День Победы
21:03
Крым может вернуться в Украину благодаря двум вещам - экс-депутат Госдумы
20:41
Зеленский намерен подчинить Нацгвардию президенту
20:33
Психолог назвала важное правило каждого утра Видео
20:13
Родственники пленных моряков покидают Киев
20:05
"Путч от Порошенко": аналитик назвал условие начала беспорядков в Украине
19:58
Зеленский предложил лишать депутатов мандата за прогулы и неперсональное голосование
19:38
В МИД РФ понадеялись на "адекватный" новый Кабмин в Украине
19:35
Названа возможная дата первого рабочего заседания нового Кабмина Видео
19:08
В "ДНР" готовятся к обмену пленными с Украиной: известны подробности
19:00
Топ-модель по-украински 2019: все участники шоу
18:58
Голая Волочкова показала, как отмывается в бане Видео
18:43
Министр обороны Загороднюк пояснил планы на работу с Генштабом
18:33
Топ-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск онлайн: отбор участниц шоу Видео
18:26
Эксперт "разбила" популярные мифы для молодых мам
18:16
В Кремле заявили о прогрессе в обмене пленными с Киевом
18:03
Гроб и похоронный марш: в Запорожье студенты необычно требовали права учиться на русском языке
17:58
Раскрыты подробности первого заседания нового Кабмина Видео
17:28
Гончарук анонсировал глубокую реформу: назвал дату вступления в силу
17:24
Экономика Украины пострадала из-за укрепления гривны
17:00
"Травмы серьезные": Гонтарева раскрыла подробности ДТП за границей
16:54
Путин позовет Зеленского в РФ: в Кремле рассказали подробности Видео
16:30
"Прострелена голова": в киевском ботсаду нашли тело
16:29
"Правильная история": Гончарук рассказал о судьбе медреформы и новой школы Видео
16:20
Танці з зірками 2019: во втором выпуске шоу получит постоянных ведущих
16:19
"Мы хотим крови": Рябошапка пообещал садить чиновников каждую неделю
16:06
"Мячики вываливаются": грудь Алины Гросу завела сеть
16:05
Гонтареву за границей сбила машина - СМИ
16:04
Зеленский предложил сократить число нардепов и закрепить в Конституции пропорционалку Видео
15:45
В Кабмине рассказали об объединении еще двух министерств Видео
15:26
Кабмин Гончарука не будет диктовать цену на газ
15:23
Звезда Назад в Будущее Кристофер Ллойд посетит Comic Con Ukraine 2019
15:15
Гончарук обьяснил, почему Авакова оставили главой МВД
15:10
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
15:00
Гончарук рассказал, сколько нужно времени для борьбы с контрабандой Видео
14:54
Дело о пытках участников Евромайдана: суд оправдал экс-беркутовца Хандрыкина
14:52
Динамо и Александрия узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы
14:45
"Планы изменились": Украине скоро "светит" перепись населения Видео
14:38
"Пид*расы рыгианальные": сеть вспенилась из-за законопроектов об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса
14:32
Евровидение-2020: назван город для проведения конкурса
14:15
Адвокат назвал возможную дату обмена пленными Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять