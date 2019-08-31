Астролог рассказала о самом сильном камне

Самый сильный камень - это алмаз, сообщила астролог / Скриншот

Российский астролог Василиса Володина сообщила, что самым сильным камнем является алмаз.

Алмаз - королевский камень, написала эксперт в своем аккаунте в Instagram.

Эксперт отметила, что этот камень королевский не только из-за красоты и своей стоимости, но и в связи со своими энергетическими качествами.

"…Это просто самый сильный камень. Кстати, в древности считалось, что сильнее влияют именно алмазы, а не бриллианты, которые подверглись обработке…", - отметила она.

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