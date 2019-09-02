Сказочный успех: названы самые везучие знаки Зодиака в сентябре

2 сентября 2019, 07:35

Фартовыми знаками станут Козерог, Рак, Весы и Овен.

Знаки Зодиака
Названы знаки Зодиака, которым повезет в сентябре / Imenno

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду назвал четыре самые успешные знаки Зодиака в этом месяце.

По словам астролога, в сентябре больше всех фартить будет Козерогам.

"У них все будет складываться блестяще. Сатурн, управляющий Козерогом, будет разворачиваться в директное движение, и с этого момента жизнь представителей этого знака просто забьет ключом, вокруг них будет вращаться мир. Их ждет стремительное карьерное продвижение, достижение целей, решение самых амбициозных задач, особенно во второй половине месяца. Особенно будет везти Козерогам за границей. Есть блестящие предпосылки найти бизнес-партнеров за рубежом, многообещающие знакомства с иностранцами, открытие новых земель, новых возможностей.Также сентябрь у Козерогов станет самым благоприятным временем, чтобы вернуть любимых или помириться с родными, с которыми когда-то разделила ссора", - рассказал он.

Читайте такжеДеве светит развод, а Раку - курорт: гороскоп на сентябрь-2019 для всех знаков ЗодиакаВторое место самого везучого знака Зодиака сентября получает Рак.

"Они будут везунчиками в плане документации, поездок и приключений. Если они отправятся в путешествие, то оно превысит все их ожидания. Для Раков будет открыто все: дальние страны, моря, горы, реки. Им пойдет на пользу и курортный отдых, неожиданно хорошо поправят их здоровье и самочувствие поездки в здравницы, на воды. Их ждет успех в учебе. Более того, если Раки захотят перевестись в другой вуз, то им легко это удастся, и такой шаг пойдет им на пользу. Потому Раков ждет успех во всем, что касается перевода на новое место учебы – перед ними будут широкие возможности для самореализации", - объяснил Росс.

Позитивный период в этом месяце будет и у Весов.

"Особенно им будет фартить в том, что будет касаться разгадывания загадок, то есть им будет легко удаваться докопаться до сути вещей. "На ловца и зверь бежит" – это будет про представителей этого знака в сентябре. Весы сумеют в этом месяце разоблачить тайные планы недругов, выявить врагов и неприятелей. Все, что будет связано с космосом, чем-то иррациональным, будет складываться удачно для Весов. Потому занятия оккультными практиками будут приносить результат, они преуспеют в ясновидении, астрологии, гадании на картах Таро", - отметил эксперт.

И замыкает четверку везунчиков - Овен. 

"У Овнов в сентябре будет хороший позитивный цикл, связанный со спортом, началом лечебных голоданий и спортивных диет. Нагрузки Овнам однозначно пойдут на пользу. Сентябрь станет прекрасным временем для смены места работы и вида деятельности. Перед ними откроются новые возможности для ведения собственного бизнеса. Овнам можно рисковать ради своих целей. Они сумеют добиваться всего с помощью вышестоящих, начальство, властьимущих. Хороший период в плане бизнеса и достижения поставленных целей", - резюмировал Росс.

Раннее Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака.

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