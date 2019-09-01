Ученые сделали сенсационное открытие о вечном существовании души

Ученые сделали сенсационное открытие о человеческой душе / Фото: dobryjlikar

Ученые в результате экспериментов пришли к выводу, что после смерти душа человека продолжает жить в квантовой реальности, происходит рассеивание в космосе.

Специалисты из Университета Аризоны настаивают на существовании белка, который является структурным компонентом клеток, несет информацию о состоянии организма человека и освобождается после смерти.

По мнению исследователей, после гибели органов информация равномерно рассеивается во Вселенной. Если врачам удалось вернуть пациента к жизни, то она возвращается на свое место. Ученые считают, что существует в организме информация, которую невозможно полностью уничтожить.

Читайте такжеУченые назвали критический возраст для контроля за давлениемС коллегами из США соглашаются исследователи Института физики Планка в Мюнхене. Они убеждены, что физическая составляющая – это наше восприятие, а душа после смерти продолжает жить в параллельной реальности, за пределами материального мира. Ученые отмечают вероятность бесконечного существования, поэтому человек не умирает, а переносит информацию в квантовое поле. Они полагают, что информацию, хранящуюся на уровне клеток, невозможно стереть.

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