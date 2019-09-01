Ген гея – чепуха: ученые сделали сенсационное открытие

Ген гея не существует, убеждены ученые из Гарварда / фото: n1.by

Ученые из Гарварда провели ряд исследований и пришли к сенсационному выводу, что в природе не существует никакого гена, предрасполагающего к гомосексуальности.

Ученые убеждены, что человек может чувствовать влечение к представителям своего пола по разным причинам.

К примеру, говорят гарвардские ученые, влечение может быть вызвано сложным сочетанием генетических факторов и окружающей средой.

Таким обазом, настаивают эксперты, что в совокупности гены играют определенную роль в сексуальной ориентации, но одного гена гея не существует.

"Гей ген — это полный миф", — особо отметили гарвардские ученые, передает Science.

Читайте такжеВ ДНК убийцы детей из США будут искать ген жестокостиКроме того, исследователи сообщили, что в обществе от 2% до 10% людей признались, что занимаются сексом с представителем того же пола, либо предпочитают партнеров разных полов.

Уточнятся, что в исследовании поучаствовали 470 тысяч добровольцев.

Напомним, ранее ученые нашли новый способ предсказать время смерти. При этом 10% людей обладают генами, которые способствуют долголетию.