Топ-5 сексуальных фантазий, о которых мечтают и стесняются женщины

Секс / Krasotka.ee - Postimees

Часто женщины, несмотря на показную скромность и высокоморальность, втайне мечтают о чем-нибудь этаком в сексе. Причем в редких случаях попросят партнеров их сделать, не став ожидать, что те догадаются сами.

Украинские СМИ составили топ-5 связанных с сексом женских фантазий.

№1. Предварительные ласки. Дамы в постели вожделеют новых прелюдий и новых симфоний мужской любви. Посему без предварительных ласк никуда.

№2. Романтические поступки. Здесь многое подойдет - ужин при свечах, букеты цветов, цветистые комплименты. Формат общения - "А ну быстро разделась и прыгнула в койку" вряд ли понравится женщинам.

№3. Щепотка брутальности. Мало кто из женщин откажется от проявления силы в кровати. Если партнер будет изображать из себя альфа-самца типа Тарзана во время секса, то наверняка доставить партнерше немало удовольствия.

Читайте такжеЮный эротоман: насмотревшийся порно подстросток устроил сеанс группового секса№4. Полет эротической фантазии. Многим дамам по нраву пошлые и развратные пожелания, озвученные мужчинами. Более того, порой они не прочь реализовать их в сексе - если, конечно, это не что-то типа интима с головой, наклоненной к унитазу.

№5. Если мужчина во время секса решил поизображать немого дворника Герасима, то и женщина как-то не стремится к страстным разговора. Ну интим в тишине — вещь довольно странная. Причем в таком состоянии женщина вполне простит мужчине какую-то похабень типа: "Накажу тебя, грязную путану".

Напомним, ранее эксперты рассказали, как дотянуть сексуальные прелюдии до идеала. До этого ученые выяснили, от каких сексуальных фантазий женщины заводятся сильнее всего.