Названы продукты, которые нельзя есть перед сексом

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Планируя хороший ужин, а после - секс, людям нужно тщательно оценивать свое меню - вдруг туда закрались блюда, которые легко "наломают" интим.

Список продуктов, которые даже в небольших количествах легко испортят вечер секс, опубликовал портал Cosmo.

Бобы/фасоль. Эти мелкие сволочи легко способны испортить даже самую распологающую к сексу обстановку. Хотя бы потому, что от них очень сильно пучит живот, прямо нестерпимо.

Брокколи. Для того чтобы переварить такую капусту, организм использует кучу бактерий, высвобождающих метан. Ну а метеоризм с газовой "атакой" - точно не то, что нужно тебе и истекающей от вожделения твоей партнерше.

Читайте такжеСтало известно, как выпитое пиво влияет на сексКартошка фри. Этот вид фаст-фуда высвобождает энергию очень быстро. Но также быстро она и исчезает. Сразу после еды ты можешь чувствовать себя прекрасно, но уровень энергии очень скоро падает надолго и никаких сил на секс уже не остается.

Красное мясо. Тут правда, сперва нужно выяснить - как организм переносит этот продукт. У большинства людей такой мясо вызывает тяжесть в животе и сонливость. Но есть и такие, которые сохраняют бодрость и энергию.

Ментол. Да, свежее дыхание - облегчает понимание. Но это единственное преимущество ментола. В целом же он довольно быстро снижает уровень тестостерона. И соответственно, либидо падает, равно как и мужская "Пизанская башня".

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