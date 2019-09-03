Нибиру устроит кровавую осень: уфологи рассказали о жуткой мести пришельцев

Нибиру устроит ад на Земле

Уфолог Скотт Уоринг выдвинул неожиданную версию о том, что катастрофы, которые участились на Земле, происходят из-за таинственной планеты Нибиру.

Именно с её появлением около Земли начали происходить парадоксы. Например, недавно в России при необычных обстоятельствах рухнул вертолёт, в Шереметьево экстренно сел самолёт после отказа двигателя, кроме того, сотни рейсов задерживаются из-за аномальной погоды.

Ученые уверены в том, что аномалии происходят из-за воздействия магнитного поля Нибиру на земную поверхность.

Читайте такжеНибиру испепелит Москву: уфологи засекли боевой флот пришельцевСпециалисты строят мрачные предположения о том, что в ближайшие дни самолёты и вовсе могут перестать летать, ведь оборудование начнёт выходить из строя.

"Самолёты будут падать, земля уйдёт из-под ног, а люди начнут погибать при неестественных обстоятельствах", - предрекают уфологи.

"Земля 1 сентября перешла в стадию кровавой осени, когда аннунаки будут наступать на человечество", - заявил уфолог из Приморского общества организации Космопоиск.

Стоит отметить, что ряд видных ученых не верят в такие предсказания и уверяют, что это все можно связать с сезонным стечением обстоятельств, пишет versiya.info.

Читайте такжеПаника в Крыму: жуткие мутанты-свинорылы с Нибиру атакуют туристов - уфологи

Напомним, ранее ученый оценил вероятность столкновения с Нибиру и рассказал о последней надежде Земли.