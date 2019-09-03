Нибиру устроит кровавую осень: уфологи рассказали о жуткой мести пришельцев

3 сентября 2019, 05:31

Самолёты будут падать, а земля уйдёт из-под ног, говорят уфологи.

30 августа Нибиру сожжет Россию
Нибиру устроит ад на Земле

Уфолог Скотт Уоринг выдвинул неожиданную версию о том, что катастрофы, которые участились на Земле, происходят из-за таинственной планеты Нибиру.

Именно с её появлением около Земли начали происходить парадоксы. Например, недавно в России при необычных обстоятельствах рухнул вертолёт, в Шереметьево экстренно сел самолёт после отказа двигателя, кроме того, сотни рейсов задерживаются из-за аномальной погоды.

Ученые уверены в том, что аномалии происходят из-за воздействия магнитного поля Нибиру на земную поверхность.

Читайте такжеНибиру испепелит Москву: уфологи засекли боевой флот пришельцевСпециалисты строят мрачные предположения о том, что в ближайшие дни самолёты и вовсе могут перестать летать, ведь оборудование начнёт выходить из строя.

"Самолёты будут падать, земля уйдёт из-под ног, а люди начнут погибать при неестественных обстоятельствах", - предрекают уфологи.

 "Земля 1 сентября перешла в стадию кровавой осени, когда аннунаки будут наступать на человечество", - заявил уфолог из Приморского общества организации Космопоиск.

Стоит отметить, что ряд видных ученых не верят в такие предсказания и уверяют, что это все можно связать с сезонным стечением обстоятельств, пишет versiya.info.

Читайте такжеПаника в Крыму: жуткие мутанты-свинорылы с Нибиру атакуют туристов - уфологи

Напомним, ранее ученый оценил вероятность столкновения с Нибиру и рассказал о последней надежде Земли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
инопланетяне пришельцы Апокалипсис Нибиру Х-Нибиру
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:35
Зеленский уже сотворил чудо: чем удивили планы нового Кабмина
05:31
Нибиру устроит кровавую осень: уфологи рассказали о жуткой мести пришельцев Видео
05:04
Я календарь переверну: история песни-мема Третье сентября Михаила Шуфутинского Фото Видео
04:36
Ученые рассказали, сколько женщинам нужно времени для идеального секса
04:27
Божий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку Зодиака Видео
03:44
Интуитивное питание: основные принципы, как следовать "диете без диет"
03:01
Политолог озвучил "срок годности" для Рады IX созыва
02:23
Ученые рассказали, как добиться идеального группового секса
02:05
Висенте Гомес возглавил Олимпик
02:03
У берегов Калифорнии сгорело судно: 34 погибших Видео
01:46
Эксперт пояснил, как может обвалиться рост экономики в Украине
01:43
Курс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на сентябрь
01:25
Шахтер подписал бразильского защитника Витао
01:21
Автор хита Третье сентября рассказал историю создания песни
01:12
"Поздравляю с концом мечты" - хавбек Шахтера Тайсон
01:00
Карпаты арендовали полузащитника бельгийского Антверпена
00:27
Эксперты назвали 5 продуктов, от которых на самом деле не толстеют
00:20
Экс-футболист Шахтера перешел в Рому
02 сентября, понедельник
23:51
Гончарук сделал комплимент эпохе президента Порошенко Видео
23:24
Лукашенко не будет ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
22:56
В ДТП погиб известный украинский бард
22:28
Эксперт озвучил три блестящих военных решения Зеленского
22:01
В России ответили Польше на обвинение в лишении немецких репараций
21:59
Сенцов "пропал": журналисты установили местонахождение украинских пленных
21:25
Пожар в Токио Стар: прокуратура сообщила о подозрении совладельцу злосчастного отеля Видео
20:52
Озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной Видео
20:50
На Одесчине более 30 человек угодили в больницу после перекуса шаурмой
20:26
Ураган Дориан накинулся на США: люди молятся от фото и видео очевидцев Фото Видео
20:24
Новый посол Британии Мелинда Симмонс прибыла в Украину: что о ней известно
20:09
Официально: Коноплянка стал игроком Шахтера
19:47
Умер легендарный украинский журналист: что известно Видео
19:29
В школе Львова подросток бросил камень в польского дипломата
19:14
Голый и босой: в Киеве на Крещатике заметили доставщика еды в стрингах, пикантное видео Видео
19:10
"Плохо спермоточил, не по-царски": развод Поклонской опрокинул соцсети
18:53
Президент уволил Муженко в запас
18:52
Хищные птицы 2020: в сеть слили тизер с Марго Робби и клоунами Видео
18:48
Новый глава Минкульта рассказал, как ведомство защитит информпространство Украины
18:39
Танці з зірками 2019: Ризатдинова топлес показала, где у нее травма Видео
18:30
"П*зда, чувствую себя богом": в Одессе полицейский за рулем отхлебнул пива и разъярил сеть Видео
18:26
Как врачи вынимают лампочку изо рта и почему она не вытаскивается сама
18:23
В Борисполе "черт"-секретарь горсовета Годунок избил активиста: видео Видео
18:06
Зеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный кабинет
18:02
Жена Рыжего из Иванушек подала на развод
17:45
В Испании певицу убило ракетой в живот на сцене Видео
17:28
Кернес подал в суд для запрета ХарьковПрайда
17:17
"Обыдляют с малых лет!": в России школьников поздравили "рюмкой водки на столе" с Днем знаний Видео
17:13
"Что-то старовата": Дочь Горовой приняли за бывшую Потапа
17:00
Гончарук озвучил итоги заседания нового Кабмина
16:48
В ГБР через суд добились принудительного допроса Гонтаревой - СМИ
16:21
Газета Сегодня перестанет выходить
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять