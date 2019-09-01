Ученые назвали темные пятна на Венере признаками инопланетной жизни

Венера таит в себе немало загадок / фото: ovenere.ucoz.ru

Загадочные темные пятна возле поверхности Венеры влияют на ее климат и могут быть признаком присутствия внеземной жизни на планете.

Как сообщает The Independent со ссылкой на специалистов Агентства аэрокосмических исследований Японии, которые изучают поверхность Венеры.

"Предполагается, что частицами, образующими темные пятна, являются хлорид железа (III), аллотропы серы и диоксид серы. Однако пока присутствие этих веществ не может объяснить свойства темных пятен, их образование и поглощение", — сказала Йон Джу Ли, автор доклада.

Наблюдения показывают, что частицы в этих темных пятнах имеют одинаковый размер и ведут себя аналогично микроорганизмам, которые можно найти в атмосфере Земли. Наряду с другими доказательствами, это привело к тому, что некоторые из самых известных в мире ученых, в том числе Карл Саган, предположили, что теневые участки могут быть жизнью.