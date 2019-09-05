Эксперты рассказали, чем опасны растительные диеты

Особенно небезопасен дефицит холина для беременных / 1zoom.ru

В погоне за идеальной фигурой все больше худеющих обращаются к растительным диетам. Однако, при этом они не задумываются, что тонкая талия может обернуться вредом для организма.

Растительная диета - это диета, рацион которой состоит в основном или полностью из продуктов, полученных из растений. Она подразумевает полный отказ от животного белка, высоко переработанных и рафинированных продуктов. В список дозволенных продуктов растительной диеты входят: фрукты, овощи, зелень, бобовые, злаки, орехи и семена.

В чем опасность растительной диеты

Ученые выяснили, что растительные диеты могут поставить под угрозу здоровье мозга, поскольку в рационе уменьшается количество мяса и содержащегося в нем холина (витамина В4), сообщает Medical News Today.

"В человеческом организме холин производится в недостаточном количестве, поэтому его получение из пищевых источников имеет решающее значение. Витамин В4 жизненно важен для многих аспектов хорошего метаболизма, таких как синтез нейротрансмиттеров, структура клеток и метилирование", – заявляют эксперты.

Говядина, яйца, молочные продукты, рыба и курица являются основными источниками этого питательного вещества. В то же время орехи, бобовые и овощи, например, брокколи, содержат наименьшее количество холина.

Дефицит холина в организме

Исследования связывают дефицит холина с заболеванием печени, нарушением когнитивных функций у потомства и даже неврологическими расстройствами. Питательное вещество является ключом к развитию здорового мозга, особенно на стадии внутриутробного развития.

Признаки недостатка холина:

- раздражительность, нервные срывы, усталость;

- диарея (при употреблении жирных продуктов), гастрит;

- ухудшение работы печени и почек;

- повышенное артериальное давление;

- замедление роста;

- головная боль;

- шум в ушах;

- аритмия.

Нормы потребление холина

Институт медицины США установил минимальные ежедневные нормы потребление холина:

женщины – 425 мг;

мужчины – 550 мг;

беременные – 450 мг;

кормящие грудью – 550 мг.

Тем не менее большинство европейцев, американцев, канадцев и австралийцев не соблюдают эти рекомендации. Низкое употребление холина вызывает обеспокоенность среди специалистов. Они рассматривают вариант приема пищевых добавок с витамином В4, особенно во время беременности, когда потребление этого вещества имеет решающее значение для развития плода.

Напомним, ранее диетолог назвала типичные ошибки худеющих и посоветовала, как их избежать.