Диетолог посоветовала, как вежливо отказаться от еды

На мероприятиях можно вежливо отказаться от еды, отметила диетолог / Фото: zdorovie.com

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что на мероприятиях нельзя сидеть с пустой тарелкой и не нужно оправдываться, почему вы что-то не едите.

Не стоит говорить о своей диете, поскольку этим можно еще больше привлечь к себе внимание, написала врач в Instagram.

По ее словам, нужно вежливо отказаться от еды - спасибо, я уже наелась; спасибо, я чуть позже возьму; да, конечно, сейчас это доем; спасибо, обязательно попробую, а если дело касается торта и пирожных стоит спросить - "Можно я возьму домой?".

"…Если вариантов отказаться нет – д.р. (день рождения - Ред.) в офисе, мама/ребенок угощает и т.д.: …Возьмите немного и сразу выразите эмоцию "как вкусно" и т.д., это самый лучший вариант", - посоветовала эксперт.

Ранее диетолог Елена Кален поделилась, что рациональное похудение состоит из трех этапов - очищение кишечника, изменение пищевых привычек и фиксация результата. Эксперт подчеркнула, что у 99% людей с избыточным весом нарушена микрофлор кишечника, поэтому его нужно очищать.