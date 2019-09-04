Повод бороться с пузом: ожирение назвали причиной рака

Ожирение – это новое курение / YouTube

Ученые британской благотворительной организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями рака, назвали одну из самых частых причин развития онкологических заболеваний. Оказалось, что это ожирение.

Ожирение – вторая причина развития рака, которую можно предотвратить. На первом месте – курение, на третьем – воздействие ультрафиолетового излучения, пишет ВВС. Из-за ожирения могут развиться четыре вида рака - рак кишечника, яичников, почек и печени.

"Это исследование подтверждает, что ожирение – это новое курение, и Национальная служба здравоохранения не может выиграть битву с пузом в одиночку. Необходимо участие семьи, пищевой промышленности, правительства", – заявил глава Национальной службы здравоохранения Англии.

Ученые считают, что ожирение способно вызвать 13 различных типов раковых заболеваний, в том числе желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, почек, груди, яичников, матки, а также дыхательных путей и костного мозга.

Читайте такжеСупрун "разгромила" миф о возникновении рака"Мы знаем, что ожирение ведет к гормональным сбоям и проблемам с обменом веществ. Оно способствует повышению уровней эстрогена и инсулина и росту воспалительных процессов, что, в свою очередь, влияет на процессы деления клеток", – рассказал Марк Гантер из Международного агентства по изучению рака.

Напомним, американские ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что подверженные диабету пациенты в 2,5 раза чаще болеют раком.