Ученые рассказали, как добиться идеального группового секса

Секс втроем / журнал Максим

Для того, чтобы на максимум насладиться сексом в формате "тройничка", людям нужно соблюдать несколько условий.

К таком выводу пришла группа канадских сексологов после долгого исследования, сообщается в специализированном журнале Archives of Sexual Behavior. В проекте принимали участие как волонтеры 274 студента из вузов Канады.

Опрос ученые сосредоточили на двух разновидностях секса втроем − две женщины и один мужчина (ЖЖМ), а также двое мужчин и одна женщина (ММЖ).

Читайте такжеМедики рассказали, какие болезни ждут не желающих секса женщинОказалось, что 24% респондентов-мужчин и 8% женщин-респонденток когда-либо имели секс втроем. В целом, 64% опрошенных относятся к такому интиму позитивно и, в принципе, планируют когда-то попробовать.

При этом главное условие согласия/ не согласия на секс втроем - симпатия к потенциальным партнерам. Интересно, что женщины гораздо сильнее любят пригласить в постель к себе и партнеру другую женщину, чем другого мужчину. Якобы так куда безопаснее.

Напомним, ранее сексолог объяснил, откуда берутся фантазии о групповом сексе. До этого врач рассказала, когда партнерам можно смотреть порно вместе.