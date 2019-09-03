Ученые рассказали, сколько женщинам нужно времени для идеального секса

Секс. Иллюстративное фото / журнал Максим

Ученые после долгих исследований высчитали, сколько минут нужно женщинам, чтобы получить полное удовлетворение сексом.

Данный проект возглавляла известный сексолог Кристен Марк из Университета штата Кентукки, сообщает журнал Максим. По словам ученых, в среднем женщинам достаточно, чтобы секс длился 10 минут. Однако в идеале, как призналось большинство респонденток, они желали бы, чтобы секс длился приблизительно от 15 до 20 минут.

Напомним, ранее медик рассказала, сколько стоит тратить времени на ласки перед сексом. До этого стало известно, сколько времени длится идеальный секс.



