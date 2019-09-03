Ученые рассказали, сколько женщинам нужно времени для идеального секса

3 сентября 2019, 04:36

По словам ученых, все-таки можно высчитать плюс-минус средний показатель идеального секса для дам.

Секс
Секс. Иллюстративное фото / журнал Максим

Ученые после долгих исследований высчитали, сколько минут нужно женщинам, чтобы получить полное удовлетворение сексом.

Данный проект возглавляла известный сексолог Кристен Марк из Университета штата Кентукки, сообщает журнал Максим. По словам ученых, в среднем женщинам достаточно, чтобы секс длился 10 минут. Однако в идеале, как призналось большинство респонденток, они желали бы, чтобы секс длился приблизительно от 15 до 20 минут.

Напомним, ранее медик рассказала, сколько стоит тратить времени на ласки перед сексом. До этого стало известно, сколько времени длится идеальный секс.


 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ученые секс женщины сексолог
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:36
Ученые рассказали, сколько женщинам нужно времени для идеального секса
04:27
Божий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку Зодиака Видео
03:44
Интуитивное питание: основные принципы, как следовать "диете без диет"
03:01
Политолог озвучил "срок годности" для Рады IX созыва
02:23
Ученые рассказали, как добиться идеального группового секса
02:05
Висенте Гомес возглавил Олимпик
02:03
У берегов Калифорнии сгорело судно: 34 погибших Видео
01:46
Эксперт пояснил, как может обвалиться рост экономики в Украине
01:43
Курс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на сентябрь
01:25
Шахтер подписал бразильского защитника Витао
01:21
Автор хита Третье сентября рассказал историю создания песни
01:12
"Поздравляю с концом мечты" - хавбек Шахтера Тайсон
01:00
Карпаты арендовали полузащитника бельгийского Антверпена
00:27
Эксперты назвали 5 продуктов, от которых на самом деле не толстеют
00:20
Экс-футболист Шахтера перешел в Рому
02 сентября, понедельник
23:51
Гончарук сделал комплимент эпохе президента Порошенко Видео
23:24
Лукашенко не будет ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
22:56
В ДТП погиб известный украинский бард
22:28
Эксперт озвучил три блестящих военных решения Зеленского
22:01
В России ответили Польше на обвинение в лишении немецких репараций
21:59
Сенцов "пропал": журналисты установили местонахождение украинских пленных
21:25
Пожар в Токио Стар: прокуратура сообщила о подозрении совладельцу злосчастного отеля Видео
20:52
Озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной Видео
20:50
На Одесчине более 30 человек угодили в больницу после перекуса шаурмой
20:26
Ураган Дориан накинулся на США: люди молятся от фото и видео очевидцев Фото Видео
20:24
Новый посол Британии Мелинда Симмонс прибыла в Украину: что о ней известно
20:09
Официально: Коноплянка стал игроком Шахтера
19:47
Умер легендарный украинский журналист: что известно Видео
19:29
В школе Львова подросток бросил камень в польского дипломата
19:14
Голый и босой: в Киеве на Крещатике заметили доставщика еды в стрингах, пикантное видео Видео
19:10
"Плохо спермоточил, не по-царски": развод Поклонской опрокинул соцсети
18:53
Президент уволил Муженко в запас
18:52
Хищные птицы 2020: в сеть слили тизер с Марго Робби и клоунами Видео
18:48
Новый глава Минкульта рассказал, как ведомство защитит информпространство Украины
18:39
Танці з зірками 2019: Ризатдинова топлес показала, где у нее травма Видео
18:30
"П*зда, чувствую себя богом": в Одессе полицейский за рулем отхлебнул пива и разъярил сеть Видео
18:26
Как врачи вынимают лампочку изо рта и почему она не вытаскивается сама
18:23
В Борисполе "черт"-секретарь горсовета Годунок избил активиста: видео Видео
18:06
Зеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный кабинет
18:02
Жена Рыжего из Иванушек подала на развод
17:45
В Испании певицу убило ракетой в живот на сцене Видео
17:28
Кернес подал в суд для запрета ХарьковПрайда
17:17
"Обыдляют с малых лет!": в России школьников поздравили "рюмкой водки на столе" с Днем знаний Видео
17:13
"Что-то старовата": Дочь Горовой приняли за бывшую Потапа
17:00
Гончарук озвучил итоги заседания нового Кабмина
16:48
В ГБР через суд добились принудительного допроса Гонтаревой - СМИ
16:21
Газета Сегодня перестанет выходить
16:20
Супрун рассказала, как из-за козней Авакова Украина осталась без медицинского каннабиса Видео
16:16
Не списывать и не забывать бутерброды в рюкзаке: Зеленский дал советы первоклассникам Видео
15:53
Разумков сказал, какие проекты законов Рада рассмотрит 3 сентября Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять