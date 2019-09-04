Стало известно, сколько раз в день нужно есть / Фото www.1zoom.ru

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно питаться. Советами она поделилась на своей странице в Instagram.

По ее словам, у каждого человека - свой режим в течение дня. По сути, нет единого идеального. Но есть моменты, которые подходят почти всем и от них нужно отталкиваться. В частности, завтрак должен быть до 9 утра, ужин - до 20:00. Промежутки между приемами пищи должны составлять от 3,5 до 5 часов.

Также диетолог назвала идеальный график приема пищи.

"Идеальный день выглядит так: в 7:30-8:00 - завтрак; 11:30-12:00 - перекус; 15:00-15:30 - обед: 18:00-19:00 - ужин. Можно поменять местами перекус и обед, это не поменяет особо ситуацию, но для кого-то может быть более комфортно", - отметила Усенко.

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